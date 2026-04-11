Huntrix conquista Coachella con KATSEYE y revive la vibra de Kpop Demon Hunters con “Golden”

Las Guerreras K-pop lo hicieron de nuevo y esta vez sorprendieron a todos en el festival Coachella, donde junto con KATSEYE hicieron vibrar al público al interpretar juntas el éxito “Golden”, el cual fue ganador de un premio Oscar.

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Sin duda, este momento marca un gran punto en el mundo del K-pop y en los festivales a nivel mundial, ya que al unirse las voces de las Huntrix junto al grupo femenino integrado por Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza y Yoonchae Jeung, lograron convertir esta presentación en uno de los momentos históricos de la música.

¿Quiénes son las Huntrix?

Las Huntrix son una banda ficticia creada para “Guerreras K-pop” de la famosa película ganadora del Oscar Kpop Demon Hunters, las cuales han escalado a la realidad dando visibilidad a las voces detrás de estas heroínas.

La voz cantada de Rumi es interpretada por EJAE, una artista surcoreana-estadounidense que ha trabajado como compositora en la industria del K-pop para importantes grupos y solistas.

Mira, su voz musical está a cargo de Audrey Nuna, una rapera y cantante coreano-estadounidense que debutó con su álbum Trench en 2024.

La encargada de darle vida a Zoey en lo musical es Rei Ami, una cantante de pop alternativo y hip-hop.

¿Quiénes son KATSEYE?

KATSEYE es un grupo femenino global de K-pop formado por seis integrantes: Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza y Yoonchae Jeung.

El proyecto nació con la intención de reunir talento internacional bajo una propuesta fresca que mezcla el estilo del K-pop con influencias occidentales, destacando por su energía en el escenario, su conexión con el público y una identidad multicultural que las ha llevado a posicionarse rápidamente como una de las agrupaciones emergentes más llamativas del momento.

