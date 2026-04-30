La fiebre de Mario Bros. está a todo lo que da. Si tu hijo es fan del famoso fontanero del Reino Champiñón, a continuación te compartimos 7 juguetes de este emblemático personaje, ideales para regalar este Día del Niño y la Niña 2026. ¡Toma nota y ve a tu tienda más cercana!

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7 juguetes de Mario Bros. para regalar el Día del Niño y la Niña 2026

Desde peluches y figuras en miniatura hasta juegos de mesa para compartir en familia, checa estos 7 juguetes de Mario Bros. para regalar este Día del Niño:

1. Cascarón sorpresa de Yoshi

Este es uno de los juguetes que se han hecho más virales en redes sociales. Dentro de este gran cascarón se esconde uno de los mejores amigos de Mario. ¡Abrirlo es todo un espectáculo!

| Crédito: Nintendo & Universal City Studios

2. Rompecabezas

Si buscas un juguete que estimule la memoria a corto plazo, el razonamiento visual y la atención al detalle, un rompecabezas es el regalo ideal para este Día del Niño.

| Crédito: Novelty

3. Figuras miniatura

Para los más pequeñitos te recomendamos este set de figuras miniatura con todos los personajes del Reino Champiñón. ¡Perfectos para cualquier fan de Mario Bros.!

| Crédito: Fisher-Price

4. LEGO

Para los más grandes, un set de LEGO es la respuesta ideal. Ya sea que lo arme en solitario o con ayuda de un adulto, este regalo es perfecto. Lo mejor de todo, es que al final tendrás una hermosa pieza de decoración,

| Crédito: LEGO

5. Muñecos

Los muñecos también son una buena opción este Día del Niño. ¿Qué te parece esta figura del fontanero más popular del Reino Champiñón?

| Crédito: JAKKS PACIFIC

6. UNO

Este popular juego de cartas es perfecto para cualquier ocasión. Además, ayuda a mejorar la atención, concentración, memoria y el pensamiento lógico.

| Crédito: Mattel Games

7. Peluches

Los peluches también son una buena opción para regalar. En el mundo de Mario Bros. hay una gran variedad de ellos, así que elige el personaje que más le guste a ese niño que deseas sorprender.

| Crédito: Nintendo

¿En dónde comprar los juguetes de Mario Bros. para el Día del Niño 2026?

La mayoría de los juguetes mostrados están disponibles en tiendas departamentales y supermercados, así que no dudes en ir y sorprender a ese pequeño ser especial con alguno de estos detalles. Son fáciles de conseguir y, seguro, le encantará.