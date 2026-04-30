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7 juguetes de Mario Bros. para regalar el Día del Niño y la Niña 2026

Sorprende a los más pequeños del hogar con un juguete de Mario Bros. este Día del Niño y la Niña 2026. Aquí te compartimos algunas opciones.

7 juguetes de Mario Bros. para regalar el Día del Niño y la Niña 2026.png
¡Aún estás a tiempo para comprar el regalo del Día del Niño! Checa estos juguetes de Mario Bros. | Crédito: Nintendo & Universal City Studios

Escrito por: Daniela Arvizu

La fiebre de Mario Bros. está a todo lo que da. Si tu hijo es fan del famoso fontanero del Reino Champiñón, a continuación te compartimos 7 juguetes de este emblemático personaje, ideales para regalar este Día del Niño y la Niña 2026. ¡Toma nota y ve a tu tienda más cercana!

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7 juguetes de Mario Bros. para regalar el Día del Niño y la Niña 2026

Desde peluches y figuras en miniatura hasta juegos de mesa para compartir en familia, checa estos 7 juguetes de Mario Bros. para regalar este Día del Niño:

1. Cascarón sorpresa de Yoshi

Este es uno de los juguetes que se han hecho más virales en redes sociales. Dentro de este gran cascarón se esconde uno de los mejores amigos de Mario. ¡Abrirlo es todo un espectáculo!

Yoshi en cascarón - juguetes mario bros.
| Crédito: Nintendo & Universal City Studios

2. Rompecabezas

Si buscas un juguete que estimule la memoria a corto plazo, el razonamiento visual y la atención al detalle, un rompecabezas es el regalo ideal para este Día del Niño.

Rompecabezas - juguetes mario bros.
| Crédito: Novelty

3. Figuras miniatura

Para los más pequeñitos te recomendamos este set de figuras miniatura con todos los personajes del Reino Champiñón. ¡Perfectos para cualquier fan de Mario Bros.!

Figuras en miniatura - juguetes mario bros.
| Crédito: Fisher-Price

4. LEGO

Para los más grandes, un set de LEGO es la respuesta ideal. Ya sea que lo arme en solitario o con ayuda de un adulto, este regalo es perfecto. Lo mejor de todo, es que al final tendrás una hermosa pieza de decoración,

LEGO - juguetes mario bros.
| Crédito: LEGO

5. Muñecos

Los muñecos también son una buena opción este Día del Niño. ¿Qué te parece esta figura del fontanero más popular del Reino Champiñón?

Muñeco - juguetes mario bros.
| Crédito: JAKKS PACIFIC

6. UNO

Este popular juego de cartas es perfecto para cualquier ocasión. Además, ayuda a mejorar la atención, concentración, memoria y el pensamiento lógico.

UNO - juguetes mario bros.png
| Crédito: Mattel Games

7. Peluches

Los peluches también son una buena opción para regalar. En el mundo de Mario Bros. hay una gran variedad de ellos, así que elige el personaje que más le guste a ese niño que deseas sorprender.

Peluches - juguetes mario bros
| Crédito: Nintendo

¿En dónde comprar los juguetes de Mario Bros. para el Día del Niño 2026?

La mayoría de los juguetes mostrados están disponibles en tiendas departamentales y supermercados, así que no dudes en ir y sorprender a ese pequeño ser especial con alguno de estos detalles. Son fáciles de conseguir y, seguro, le encantará.

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