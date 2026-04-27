7 juguetes de “Toy Story” para celebrar el Día del Niño 2026; los mejores regalos para fans de “Woody” y “Buzz”

La historia de "Woody", "Buzz", "Jessie" y compañía nunca ha pasado de moda, pero ahora está mucho más vigente conforme se acerca el estreno de la próxima película. Para celebrar este Día del Niño 2026, te mostramos a continuación algunos juguetes de "Toy Story" que fascinarán a tus hijos y sobrinos; en una de ésas, te los vas a querer quedar.

Los siguientes productos se pueden comprar actualmente desde México.

7 juguetes de "Toy Story", perfectos para regalar en Día del Niño 2026

|Crédito: Mattel

1. Figura de acción de "Buzz Lightyear"

No podíamos iniciar esta lista para Día del Niño 2026 sin mencionar las figuras de acción que replican los personajes más emblemáticos de la saga "Toy Story". Por ejemplo, actualmente es posible comprar una figura de "Buzz Lightyear" de Mattel, con puntos de articulación y 30 frases programadas. ¡También hace su golpe de karate!

2. Legos de 'Slinky' y de marcianito, entre los más novedosos juguetes de "Toy Story"

|Crédito: Lego

Este es un regalo que tendría que esperar un día, pues el producto se lanza el 1º de mayo y actualmente ya está en preventa; sin embargo, es uno de los sets de Lego más espectaculares que se han lanzado con la temática de "Toy Story". Es un sujetalibros de 1,311 piezas inspirado en el cuerpo de "Slinky", de manera que no solo se ve increíble sino es un producto funcional.

Entre los nuevos productos de Lego también hay un marcianito con un cohete de "Pizza Planet" y una figura de "Lotso". Sin embargo, siguen a la venta diversos sets referentes a las películas animadas, con personajes como "Woody" y "Buzz".

3. Funko Pop!

|Crédito: Funko

En 2025, con motivo del 30 aniversario de la primera película de "Toy Story", Funko lanzó una serie de nuevas figuras coleccionables que relatan escenas o personajes específicos de las cintas. Por ejemplo, hay una del marcianito siendo seleccionado por "la garra" u otra del "Hombre Pollo".

4. Rompecabezas para colorear

|Crédito: Novelty

Este puede ser un gran regalo del Día del Niño 2026 para los más pequeños del hogar. En tiendas departamentales puedes encontrar un rompecabezas de 24 piezas que tiene textura aterciopelada y espacios para colorear a los personajes de "Toy Story".

5. Figura de "Pizza Planet"

|Crédito: Fisher-Price

Aquí tenemos otra opción interactiva para los niños más pequeños. Fisher-Price lanzó esta figura del icónico vehículo de "Pizza Planet", que además viene con "Buzz Lightyear" y un marcianito.

6. Set de carritos

|Crédito: Hot Wheels

Este es un producto importado, que consiste en 4 vehículos de Hot Wheels que son tripulados por "Woody", "Jessie", "Buzz" y uno de los marcianitos. Funcionan dentro y fuera de las pistas pertenecientes a la misma marca.

7. Juego de creatividad

|Crédito: Disney

Entre los juguetes de "Toy Story" disponibles actualmente en línea se encuentra este set de creatividad que permite crear tu propia versión de "Forky", así como otras figuras sencillas como una placa de sheriff.