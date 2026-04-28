7 regalos de Cinnamoroll perfectos para Día del Niño 2026; son adorables y creativos

Entre los personajes que son amigos de la icónica Hello Kitty, uno de los más queridos es un adorable cachorro de color blanco con orejitas muy características. Si tienes hijos o sobrinos que son sus fans, aquí te compartimos algunos regalos de Cinnamoroll que puedes considerar para Día del Niño 2026.

Los productos que aquí te mostraremos puedes comprarlos actualmente en México, ya sea en tiendas físicas o en línea.

7 regalos de Cinnamoroll para el Día del Niño 2026

|Crédito: Funko

1.Funko Pop!

Actualmente puedes conseguir diversas versiones del adorable Cinnamoroll en figura coleccionable. Por ejemplo, una de las más populares lo muestra con un vestuario que hace alusión al helado, y podría tratarse de un gran regalo del Día del Niño 2026.

2. Mini playset

|Crédito: Sanrio

Sanrio ha lanzado una serie de playsets en miniatura de sus personajes, entre ellos Cinnamoroll. Este conjunto tiene un escenario de cafetería, una figura del personaje y accesorios. Es apto para mayores de 3 años.

3. Lámpara

|Crédito: Get Trend

La empresa Get Trend tiene a la venta una lámpara con forma de Cinnamoroll; todo el cuerpo del personaje se enciende. Es de silicona con luz LED; tiene batería recargable, brillo ajustable y se activa por tacto.

4. Peluche personalizable

|Crédito: Mi Alegría

La marca Mi Alegría tiene un peluche de Cinnamoroll que se puede personalizar con los colores que prefieras, mediante la técnica tie dye; los colores de su spray incluido brillan en la oscuridad. Está disponible en tiendas departamentales.

5. Set de arte

|Crédito: Berry Hip

Este podría ser uno de los mejores regalos de Cinnamoroll para niños que están llenos de creatividad. La marca Berry Hip tiene un espectacular set que contiene plumones, colores, pinceles, pintura acrílica y espacios para colorear, todo tematizado.

6. Pijamas, entre los mejores regalos de Cinnamoroll para este Día del Niño

|Crédito: Sanrio

En tiendas departamentales puedes encontrar pijamas, playeras y otros artículos de ropa que llevan la imagen del personaje. Es una opción que no solo les encantará visualmente sino será muy útil.

7. Kit de diario y audífonos

|Crédito: Berry Hip

Finalizamos la lista con otro regalo de Cinnamoroll que es utilitario y hermoso. Se trata de un set de diario con candado y unos audífonos, perfectos para presumir en todos lados.