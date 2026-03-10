CCXPMX 2026: El Dr. Brown de Volver al Futuro, Cristopher Lloyd confirma su visita a México en una de las convenciones más esperadas; fechas y TODO lo que debes de saber

Este martes 10 de marzo se confirmó que una de las personalidades más icónicas de toda la cultura geek y el mundo del entretenimiento, el único e inigualable Doc Brown de Volver al Futuro, el actor Cristopher Lloyd de 87 años, estará formando parte de los panales de la CCXPMX 2026, siendo una de las grandes sorpresas del año.

A través de los años, Cristopher Lloyd ha interpretado personajes que se han incrustado de lleno en la cultura, siendo el Doctor Emmett Brown de Volver al Futuro, el Tío Lucas en las películas de los Locos Adams o incluso Klingon en Star Trek, solo por mencionar un poco sobre su legado en el mundo geek.

Con una gran trayectoria, Lloyd podrá sentir el cariño y admiración de su público azteca, en lo que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año.

¿Cuándo será el CCXPMX ?

Por ahora se ha confirmado que las fechas de la CCXPMX 2026 será este 24, 25 y 26 de abril, por lo que tendremos que estar muy al pendiente de la apertura para el registro y poder conseguir accesos de esta convención que promete ser única.

En los últimos años, este evento realizada en el Centro Banamex ha logrado reunir a una gran parte de la comunidad geek, donde año con año hemos sido testigos de grandes eventos, donde sus panales, anuncios, firma de autógrafos y demás convivencias se han quedado dentro de nuestros corazones, siendo un espacio único en la Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los boletos para la CCXPMX 2026?