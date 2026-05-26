De Attack on Titan a Phineas y Ferb: conoce los trabajos de Héctor Ireta, actor de doblaje envuelto en polémica

Los fans de la cultura geek, las series y el anime no perdonan. Héctor Ireta, reconocida voz de personajes de series como Attack on Titan y Phineas y Ferb, se convirtió en tendencia en redes sociales después de protagonizar un momento bochornoso que se volvió viral durante una convención de anime en Querétaro. La polémica se generó luego de que el actor reaccionara de forma prepotente frente a un entrevistador que planeaba comenzar la charla improvisada con la pregunta: “¿Nos podrías decir tu nombre?”. Esto alteró al actor de doblaje, quien rápidamente se negó a conceder la entrevista.

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La reacción del actor de doblaje, Héctor Ireta, que desató la polémica

Los fans quedaron en shock cuando se publicó el video, pues Héctor Ireta respondió con un tono agresivo al entrevistador: “Ah, pensé que sabían”. Para sí es señalar que cualquier entrevistador profesional debería investigar previamente a la persona que va a entrevistar antes de encender la cámara. Obviamente, esto provocó que le llovieran las críticas, los memes y la discusión entre los fans del doblaje y el anime. La mayoría de los fans se posicionó a favor del entrevistador, calificando de arrogante e “innecesariamente pesada” la respuesta que dio el actor de doblaje.

¿Quién es Héctor Ireta?

Héctor Ireta es un locutor, comunicólogo, actor y director de doblaje mexicano de 30 años que ya tiene un gran número de proyectos, entre los que destacan varios animes, series animadas muy populares entre la comunidad de fanáticos que frecuentan este tipo de convenciones. Estos son algunos de sus personajes más famosos:



Armin Arlert en Attack on Titan

en Baljeet Tjinder en Phineas y Ferb

en Seishiro Nagi en Blue Lock

en Naoto Tachibana en Tokyo Revengers

en Thomas en Thomas & Friends

Héctor Ireta respondió tras la funa

Después de recibir una avalancha de comentarios negativos de parte de varios seguidores, el actor decidió publicar un comunicado donde aseguró que el video fue sacado de contexto y utilizado para generar odio en redes sociales. Desafortunadamente, sus palabras solo hicieron que la discusión fuera aún más fuerte; incluso personas que aún lo apoyan han sugerido en redes sociales que lo hubiera manejado de una manera distinta.

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