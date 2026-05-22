Spider-Noir ya tiene calificación PERFECTA en Rotten Tomatoes y la crítica y fans de Marvel están sorprendidos

Estamos a unos cuantos días del estreno de Spider-Noir y ya hay muy buenas noticias sobre la esperada serie de Marvel y Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage. Resulta que esta debutó en Rotten Tomatoes con una impresionante calificación del 90 % basada en las primeras 30 reseñas publicadas. Esto llena de emoción a los fans de los superhéroes y sobre todo a los fans del Spider-Verse. Pues resulta que la crítica especializada ya pudo ver los primeros episodios y reseñas en internet demuestran que la producción ya es una de las más aplaudidas del universo Spider-Man.

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La crítica está colocando a Spider-Noir entre lo mejor de Marvel

La crítica ha destacado que la serie tiene una atmósfera oscura, el estilo visual noir impresionante y emocionante para los fans. Sobre todo, destacan la actuación de Nicolas Cage y el tono, que es algo completamente distinto al resto de proyectos de Marvel. Algunos críticos destacan que la serie logra sentirse como un producto maduro y elegante que no pierde la esencia clásica de Spider-Man.

|Captura de pantalla Rotten Tomatoes

¿De qué trata Spider-Noir?

En esta ocasión no seguiremos a Peter Parker, sino más bien a Ben Reilly, un investigador privado marcado por una tragedia personal durante la época de la Gran Depresión. En una Nueva York afectada por la corrupción, el crimen y la oscuridad, él deberá reencontrarse con su pasado y asumir nuevamente su papel como el único superhéroe de la ciudad.

Nicolas Cage regresa al universo Spider-Man

Este es el regreso de Nicolas Cage al personaje, pues él fue el que prestó su voz para la película de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Es importante tomar en cuenta que esta no será la misma variante a la que vimos en la versión animada. El actor interpreta una adaptación live-action completamente nueva, más enfocada en el mundo de los detectives, cine noir y thriller criminal.