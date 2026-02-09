El arte sin intermediarios vuelve: BADA México 2026 llegó como la feria más íntima y poderosa del año en arte contemporáneo

Bada México 2026 se perfiló como una de las experiencias culturales más importantes del año, no solo por reunir a más de 200 artistas internacionales, sino por su búsqueda de redefinir la idea de que el arte contemporáneo es un “lujo”. Pues esta experiencia enfrentó “cara a cara”, sin intermediarios, sin exclusividad fría, a artistas, coleccionistas, galeristas y sobre todo amantes del arte.

BADA se llevó a cabo del 5 al 8 de febrero del año en curso, dentro de los jardines de Campo Marte en la Ciudad de México, convirtiéndose en un punto de encuentro donde el arte no solo se aprecia, se conversa y entiende.

¿Qué es BADA México y por qué es diferente a otras ferias de arte?

Dentro de la semana del arte de la CDMX 2026, BADA llegó con una idea sencilla pero impactante: "Colocar al artista frente al espectador”, dejando de lado los filtros, los discursos y las frialdades, apostando por una cálida experiencia directa. Con esta intención, BADA se convierte en un recorrido humano, donde puedes conocer cada obra contada desde el sentimiento del artista.

BADA México 2026: arte contemporáneo accesible y coleccionismo moderno

Sin duda, una de las apuestas favoritas para los asistentes de BADA fue la posibilidad de adquirir obras originales con precios accesibles, impulsando una tendencia cada vez más fuerte dentro del nuevo coleccionismo que ya no busca presumir, sino adquirir identidad.

Dentro de una realidad abrumada por el consumo rápido, BADA apuesta por la interacción con calma, paciencia y calor humano.