El histórico equipo Rojiblanco que celebra el regreso de One Piece con imagen especial del arco Elbaph

El universo del anime y el fútbol están más juntos que siempre y ahora llegan con una sinergia que sorprendió a los fans de One Pice y a los de del Bayern Múnich, pues desde su perfil oficial compartieron una poderosa imagen en donde los futbolistas se transformaron en personajes del barco pirata más famoso del mudo.

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¿Qué colocó el Bayern Múnich en sus redes sociales sobre One Piece?

Fue gracias al regreso del anime de One Piece dentro del arco de Elbaph, que crearon una imagen especial sobre la que destaca el lema "Crunch Time", y junto a el, el escudo del equipo el Real Madrid compartiendo espacio como el de los bárbaros, clara referencia al partido por la UEFA Champions League, UEFA Champions League, donde se enfrentarán.

Son: Leroy Sané, Joshua Kimmich, Harry Kane y Michael Olise quienes aparecen sobre el Going Merry, el primer barco de la tripulación pirata que los llevó a la Red Line.

¿El regreso de One Piece en el anime?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el anime de One Piece regresó de manera oficial el pasado 5 de abril del 2026, con el inicio del arco de Elbaf tras cerrar el arco de Egghead. Este regreso se pretende que llegue con un formato de temporadas con menor relleno, marcando una diferencia clave dentro de un antes y después de la pausa de la emisión.

Fútbol y anime la dupla más esperada

Dentro de esta esperada sinergia una de las que más ha llamado la atención es el Jersey Local de Japón Adidas (Mundial 2026): Este uniforme fue presentado junto a una mezcla audiovisual que mezcla animación de la serie Blue Lock y el deporte más visto del mundo.