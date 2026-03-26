The Killers participará en la final de la UEFA Champions League el próximo 30 de mayo de 2026

The Killers estará presente en el show que se tendrá en la final de la UEFA Champions League; el grupo dio a conocer esta noticia en su cuenta oficial de X, recordemos que el último partido de la competencia Europea se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna en Budapest Hungría.

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El coedirector general de UC# señaló que la banda The Killers es un grupo muy emblemático y que su energía creará un ambiente perfecto para el estadio en Budapest; además añadió que, la decisión de llevar a este grupo musical promete ser un show completamente espectacular; ya que se han convertido en los íconos del entretenimiento a nivel global.

¿Quiénes son los equipos que pelean por la UEFA Champions League’

Los clubes que siguen en la pugna por el trofeo más importante de Europa son: El Sporting de Portugal, Arsenal, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain FC, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid. Los Cuartos de final inician el siguiente 7 de abril y concluyen el 8 del mismo mes.

¿Quiénes son The Killers?

The Killers inició en Las Vegas, Nevada en el 2001; su creación anunció de un periódico local que puso el guitarrista Dave Keuning, quien buscaba a otros músicos que tuvieran la infleuncia como The Smiths u Oasis; a este cártel respondió un joven trabajador de un hotel que tenía una ambición muy grande y desmedida, además contaba con una voz llena de pasión, hablamos de Branson Flowers.

La química entre los dos fue memorable e instantánea, poco tiempo después pudieron fichar al bajista Mark Stoermes y en la batería a Ronnie Vannucci Jr. Ya con todos juntos forjaron su sonido en los garajes locales de una ciudad que se convertiría en su misa. Para el 2004 pudieron lanzar su Álbum debut “Hot Fuss”, el disco fue su lanzamiento a la fama y que los catapultó al estrellato mundial; este proyecto fue un trabajo impecable lleno de himnos urgentes y apasionados, quienes pudieron tener el espíritu el resurgimiento del post-punk de aquella década.

¿Cuándo viene The Killers a México en el 2026?

The Killers llegarán a México con su gira de Rebel Diamonds el 5 y 6 de octubre en el Estadio GNP Seguros, estos conciertos iniciarán en punto de las 21:00 horas, sin embargo, el acceso a los fanáticos será desde las 16:00 y 17:30 horas; el espectáculo podría durar 1 hora y 40 minutos.