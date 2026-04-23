CCXP México 2026: Fechas y horarios para ver a Christopher Lloyd, Matt Smith y Aaron Paul, entre otros grandes invitados

La CCXP México 2026 se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de abril; con este año se cumplen 3 años de este evento; este evento reúne a cientos de fanáticos que podrán disfrutar de grandes personalidades del entretenimiento, como: cine, cómics, videojuegos y televisión; recuerda que, este acontecimiento se llevará a cabo en el Centro Citibanamex, sin embargo, los que compraron los pases VIP, podrán disfrutar de la llamada Spoiler Night, la cual tiene fecha para celebrarse el jueves 23 de abril.

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Fechas, horarios e invitados del CCXP

Viernes 24 de abril:

Sato Company: Anime x Live Action de 13:00-13:45

Panini: Shu Sakuratani: 13:45-14:00

De que la ves, la ves: Podcast de 14:15-15:00

CCXP México 2026

Ciencia ficción que se puede escuchar con una conversación audible: 15:45-16:30

Dentro de Hasbro: 16:45-17:30

Christopher Lloyd: 17:45-18:00

Contenido sorpresa con Christopher Lloyd: 18:45-19:00

Contenido sorpresa: 19:00-20:15

Sábado 25 de abril

Manteniendo Teamfight Tactics fresco con Dioses del Espacio: 12:15-13:00

Crunchyroll: 13:15-13:30

Hell´s Paradise: 13:30-14:00

Dúo del inframundo: 14:00-14:30

My Hero Academia décimo aniversario: 14:30-15:00

Backroooms: 15:05-15:15

Kane Parsons: 15:15-15:30

Penta Zero Miedo: 15:30-16:00

Un Show Más: 16:00-16:15

Un show más: 16:15-16:30

Tom Wlaschiha: 16:30-16:45

Tom Wlaschiha: 16:45-17:15

Star Trek Strange New Worlds: 17:25-17:40

Spider Noir: 18:15-18:40

House of the Dragon: 19:15-19:40

House of the Dragon: 19:40-19:55

Domingo 26 de abril

Kamen Rider: 11:15-12:00

Luis Carreño, voz de Bob Esponja: 12:00-12:20

Contenido sorpresa: 12:30-13:00

Leyendas de doblaje: 13:15-13:45

Directors on Directors: 14:00-14:15

De que la ves, la ves: 14:15-15:00

Villanos: 15:10-15:40

Secreto: 16:15-17:00

Kevin Woo: 17:00-17:15

Kevin Woo: 17:15-17:45

Stuart Fails to Save the Universe: 18:00-18:30

Supergirl: 18:45-19:10

Supergirl: 18:45-19.30

¿Cuáles son los escenarios del CCXP México 2026?

Booths de marcas y estudios : Activaciones y experiencias interactivas de empresas que participan

: Activaciones y experiencias interactivas de empresas que participan Magic Market : Coleccionables y venta de productos

: Coleccionables y venta de productos Cosplay Universe : Concursos, desfiles, talleres, paneles y espacios para cosplay

: Concursos, desfiles, talleres, paneles y espacios para cosplay Game Island : Experiencias interactivas y área gamer con torneos

: Experiencias interactivas y área gamer con torneos Omelete Stage y Thunder Stage: Contenido exclusivo que tendrá presentaciones principales con talento internacional

Así puedes llegar al Centro Banamex para disfrutar el CCXP México 2026

Para llegar al CCXP México 2026, evento que se llevará a cabo en el Centro Banamex por medio de transporte público a través del Metro, lo ideal es llegar a la estación de San Joaquín que está en la línea naranja, o bien llegar a Cuatro Caminos en la línea 2 del color azul; y es ahí en donde sale un camión que te debe llevar a Avenida Conscripto, o bien pedir un taxi de aplicación.

Si llegas en automóvil particular, tienes que conducir por Periférico Norte y posteriormente tomar las laterales de Avenida Industria Militar, incorpórate a Avenida del Conscripto hasta el Centro Banamex.