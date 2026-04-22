Invincible CONFIRMA su quinta temporada, ¿cuándo sería su fecha de estreno y qué podríamos ver según los cómics?

La cuarta temporada de Invincible terminó con el octavo capítulo el cual se estrenó en Amazon Prime Video, sin embargo, fue la misma plataforma de streaming que transmite esta serie, quienes confirmaron que, la trama de los Viltrumitas y Mark Grayson ha sido renovada, por lo que, la quinta edición se encuentra confirmada y además ya está en la fase de postproducción, entonces se espera que los nuevos capítulos se estrenen a mediados de febrero y abril del 2027.

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¿En qué terminó la cuarta temporada de Invincible?

La cuarta temporada de Invincible tuvo un final de acuerdo a la historia y es que después de la pelea de Conquista con Mark Grayson donde casi pierde la vida, la guerra contra los Viltrumitas, y sobre todo, la muestra de poder del Gran Regente, algunos fanáticos de la serie esperaban ver un último conflicto de la misma intensidad, sin embargo, el poder que muestra Thragg no sólo es físico, sino también muy emocional en cuanto al terror psicológico que dejó en el hijo de Nolan.

Tras destruir el planeta de los Viltrumitas, el Gran Regente mostró un poco de su poder, sin embargo, se va y deja al equipo de Invincible emocionalmente destruidos, y es Mark quien muestra episodios de la postguerra con ataques de ansiedad y alucinaciones sobre posibles escenarios que en la serie se muestran, donde Thragg termina con la vida de todos los humanos, pero de igual manera con su madre y Atom Eve.

¿Qué se podría ver en la quinta temporada de Invincible?

Por otro lado, al final, Thragg sí llega a la Tierra y aunque en un inicio Mark piensa que es una alucinación, no es así, el Gran Regente sí es real. Aunque muchos esperaban ver una brutal batalla, el Viltrumita más poderosos le habla y le propone salvar a la humanidad, por lo que le propone dejar que los Viltrumitas que se integren a la sociedad para que puedan reproducirse y tener descendencia, pero también dejar que su planeta se vuelva el nuevo hogar de estos seres.

Por otro lado, si la quinta temporada de Invincible se basa en los cómics de los números 79 al 100, se puede leer que, el trato de los Viltrumutas que era camuflarse entre los seres humanos, la realidad es que dicha estrategia se vuelve una amenaza, y es aquí en donde posiblemente Grayson se contagie de un virus llamado Virus Azote, el cual es un arma dejada a Allen por el Gran Traidor en caso de que muriera.

