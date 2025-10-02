¡La CCXP México está de regreso! Estas son las fechas para la edición 2026

El 2026 será un gran año para todos los amantes de las películas, el anime, los cómics, las series y toda la merch de nuestros personajes favoritos, es por eso que la CCXP ha confirmado ya sus fechas para la edición del año entrante, la cual promete superar los eventos que tuvimos en la CCXP 2025.

El Centro Banamex recibirá de nuevo a cientos de asistentes que felices irán a la CCXP 2026, la cual se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de abril, los ya acostumbrados tres días que van de viernes a domingo para poder asistir a paneles exclusivos, para adquirir mercancía de nuestros héroes o villanos favoritos y recibir a celebridades de talla internacional.

¿Qué celebridades podrían llegar a la CCXP 2026?

Para la CCXP 2026 tenemos que tener en cuenta las películas que se estarían estrenando para ese año, uno que promete ser bastante grande para la industria del cine:



Toy Story 5

Super Mario Bros. Galaxy

Shrek 5

Minions 3

La Era de Hielo 6

Spider-man Brand New Day

Avengers Doomsday

Mortal Kombat II

Scream 7

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Dune Messiah

Supergirl

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

La Odisea

Recordemos que este tipo de convenciones además de ofrecerles experiencias únicas a los fans, sirven para que los estudios hagan promoción a los estrenos que tendrán durante el año, como en el 2025 que el cast principal de Los 4 Fantásticos llegó a tierras aztecas para estar en la CCXP. Por lo que no es descabellado pensar que podríamos ver a parte del reparto de Avengers Doomsday por acá, a algunos de Scream 7 o incluso a los de Star Wars, ellos son a los que esperamos ver:



Robert Downey Jr.

Tom Holland

Chris Pratt

Anya Taylor Joy

Steve Carell

Ralph Fiennes

Elle Fanning

Timothée Chalamet

Pedro Pascal

Zendaya

Hasta el momento y ya que es muy pronto aún la organización de la CCXP no ha confirmado a ningún invitado ni ninguna experiencia especial, por lo que nos invitan a mantenernos al tanto de sus redes sociales oficiales donde estarán dando todos los updates para que desde ya todos los fandoms comencemos a emocionarnos.

