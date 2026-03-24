Disney confirma su regreso a la CCXP México: ¿Vendrá Miranda Priestly? Estos son los invitados que podríamos tener en la edición 2026

Estamos a poco de que se lleve a cabo la CCXP 2026, donde cada vez hemos visto más detalles de lo que podremos ver y para sorpresa de muchos fans, se ha confirmado que Disney formará parte de este gran evento que promete ser uno de los mejores del año en cuanto experiencias, sobre todo porque algunas giras de promoción de sus próximos estrenos ya están dando señales de vida, tal como The Mandalorian & Grogu y El Diablo Viste a la Moda 2.

Si bien, la Comic Culture Experience México ha ganado de gran popularidad en los últimos años, todo parece que para la edición de este 2026 se vienen grandes cosas, sobre todo al confirmar el panel de Disney, una de las franquicias del entretenimiento que tiene un año bastante activo en cuanto a estrenos y novedades.

¿Qué se espera de los paneles de Disney en la CCXP México 2026?

Si bien, se sabe que contar con Disney es tener la presencia de uno de los “monstruos” del entretenimiento, hay algunos paneles que seguramente darán mucho de qué hablar, donde destacan:



Panel de Toy Story

El 2026 podremos ver una nueva entrega de nuestra saga de juguetes favoritos, por lo que en este panel podríamos tener tanto un adelanto de la trama, así como mayor detalle de los personajes e incluso acerca del doblaje de esta quinta película.



Panel de The Mandalorian

Uno de los estrenos del año sin duda es The Mandalorian y Grogu, quienes han cambiado de formato de serie a película, y con un futuro de este título incierto cualquier avance de esta nueva entrega levantará las expectativas a semanas de su estreno en cines, y aunque hace unos días Pedro Pascal fue visto en nuestro país, eso deja abierta una posibilidad a una nueva visita.



Panel del live-action de Moana

Recientemente pudimos ver el primer tráiler de uno de los estrenos que más duda han generado, pues aunque por un lado ha sido un poco complicado de asimilar esta nueva película de The Rock, tampoco podemos negar el carisma del actor ni el gran resultado que tuvo el live-action de Lilo y Stitch, por lo que este título podría dar grandes sorpresas y podrí ser uno de los invitados de esta conferencia.



Panel de El Diablo Viste a la Moda 2

Sin duda alguna, el estreno que más ha llamado la atención tanto de nuevas generaciones como al de otras ya no tan jóvenes (nosotros) es el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt pues además de dar paso a proyectos que abarcan la cultura pop, este se espera como uno de los grandes eventos del año con todo y su producción que está iniciado su campaña de promoción de la cinta, por lo que ver a alguna de las figuras de la película en nuestro país no sería descabellado.



Panel de Marvel

Aunque no se sabe específicamente sobre qué título de Marvel se abordará en esta ocasión, todos estamos al pendiente de… ¿Un avance de Avengers?, ¿Spider-Man? También se especula sobre una posible serie, aunque han sido bastante reservados respecto a este panel.

¿Cuánto cuestan los boletos para la CCXPMX 2026?