CONFIRMADO: El elenco de House of the Dragon llega a la CCXP México

No estás soñando, es oficial: El elenco de House of the Dragon llegará a la CDMX para presentarse en la CCXP México 2026 este sábado 25 de abril, como parte de las actividades principales del evento, el cual se llevará a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Si asistes, podrás ver en vivo y a todo color a Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel, quienes se presentarán en un panel especial dentro del Thunder Stage by Cinemex y el Omelete Stage by Dos Equis. Este ya es el momento más esperado por los fans de la serie.

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House of the Dragon invade la CCXP México 2026

La precuela de Game of Thrones ya se ha consolidado como una de las series más importantes de la televisión actual, por lo que no es raro que esté presente en un evento como este. Ese día podrás ver a Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen, uno de los personajes más complejos y queridos. Olivia Cooke, quien da vida a Alicent Hightower, una de las figuras clave en el conflicto político de la historia. Por último, contará con la presencia de Fabien Frankel, como Criston Cole, quien representa uno de los giros más intensos de la trama.

¿Qué pasará en los paneles dentro de la CCXP?

En el mundo de las convenciones es bastante común que durante este tipo de paneles los actores compartan detalles detrás de cámaras, anécdotas del rodaje y posiblemente adelantos de lo que viene para la serie. Asistir a uno de estos paneles es una experiencia donde los fans pueden conectar directamente con el talento.

CCXP México 2026: el paraíso geek

Si ya quieres asistir al evento, toma en cuenta que la CCXP México 2026 se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en el Centro Citibanamex, y esta edición promete ser una de las más grandes hasta ahora. Aquí es donde se reúne lo mejor de la cultura pop: desde cine y series hasta cómics, videojuegos, cosplay y experiencias inmersivas.

¿Te emociona la presencia del elenco de House of the Dragon?