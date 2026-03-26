Expo Jersey 2026 CDMX: Dónde y cuándo estará disponible el evento de jerseys con piezas únicas para disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fiebre de la fiebre del Mundial se expande rápidamente; cada día estamos más cerca de celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Es por eso que pronto se realizará la Expo Jersey 2026 en la CDMX. Los días 30 y 31 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas, en el Frontón Bucareli, con entrada totalmente gratuita. Está pensado para fans del futbol y coleccionistas, pues reunirá jerseys de todo el mundo, artículos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y contará con espacios para intercambio de estampas Panini. Si eres fan de hueso colorado, es un evento que no te puedes perder.

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Un evento para vivir la fiebre del Mundial

Este evento no está pensado únicamente para vender artículos únicos a los fanáticos; es toda una experiencia para todos aquellos que viven el futbol más allá de los partidos. En esta edición, inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, podrás encontrar:



Jerseys de diferentes selecciones del mundo como Argentina, Estados Unidos y Colombia

como Argentina, Estados Unidos y Colombia Camisetas retro , ediciones especiales y autografiadas

, ediciones especiales y autografiadas Artículos de ligas internacionales y Liga MX

Si eres fan de los jerseys esta es una buena oportunidad para encontrar piezas únicas difíciles de conseguir en tiendas tradicionales, además de conocer a otros fanáticos.

Si coleccionas el famoso álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta también es tu oportunidad

Otro de los atractivos del evento es que el lugar tendrá un espacio dedicado a todos aquellos que buscan completar el álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por lo que aquí podrás comprar estampas, intercambiar y así poder completar tu álbum.

Dónde es la Expo Jersey 2026 y cómo llegar fácilmente

El evento se llevará a cabo en el Frontón Bucareli, ubicado en Bucareli 118, colonia Centro. Para llegar en transporte público te recomendamos:

