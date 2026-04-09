¿Se viene el tráiler de la película de Resident Evil? Filtración apunta a una fecha muy cercana

Se acaba de filtrar que el primer tráiler de la nueva película de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, podría estrenarse la próxima semana. De acuerdo con las fuentes, todo apunta a que el avance debutaría durante el panel de Sony en CinemaCon el 13 de abril de 2026, para luego lanzarse oficialmente en internet días después. Cabe señalar que nada de esto ha sido confirmado de manera oficial, pero eso no impide que la expectativa ya esté por las nubes.

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¿Cuándo saldría el tráiler de Resident Evil?

Si los rumores son ciertos, el día definitivo sería el 13 de abril. Esto porque ese día se llevará a cabo el CinemaCon, uno de los eventos más importantes de la industria del cine, donde los estudios suelen presentar avances exclusivos. Los asistentes a dicho evento podrían ser los primeros en descubrir de qué va este reboot.

¿Cuándo saldría el tráiler de Resident Evil en internet?

Esta fecha no la mencionan los rumores; supuestamente podríamos estar disfrutando el tráiler unos días después de que se estrene en el CinemaCon. Si realmente lo muestran en el evento, puede que antes de verlo conozcamos algunos de los comentarios y opiniones al respecto de los asistentes.

¿Qué tan fiel será a los videojuegos esta nueva cinta?

En torno a este tema hay bastante polémica, pues el propio director ha dicho que no busca adaptar un juego específico, sino capturar la sensación de peligro y supervivencia. La apuesta es ir por un filme que mantenga un ritmo acelerado, con mucha acción y tensión constante. Debido a esto, los fans están divididos, pues hay quienes piensan que una adaptación fiel es ideal, mientras otros creen que esta es una gran oportunidad para expandir el universo.

Por el momento, solo queda esperar a que el anuncio del tráiler se haga oficial. ¿Qué te gustaría ver en este nuevo filme?