De la pantalla a tu armario: así es la nueva colección inspirada en Las Guerreras K-Pop

Aunque ha pasado tiempo de su estreno, el auge y la emoción por las K-Pop Demon Hunters siguen creciendo mucho más allá de la animación. ¿No nos crees? Pues ahora las Guerreras K-Pop dan el salto directo al mundo de la moda con una colección inspirada directamente en los looks de Rumi, Zoey y Mira. Lo mejor de todo es que esta colección de ropa no se sentirá como un simple merchandising forzado de la película, pues en realidad buscan capturar la estética urbana, colorida y energética que convirtió a HUNTR/X en uno de los grupos ficticios más importantes de la actualidad.

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¿Qué tipo de ropa incluye la colección de Las Guerreras K-Pop?

Como te decíamos, lo mejor de todo es que los fans podrán disfrutar de todo tipo de ropa relacionada con los personajes de la película, tanto las HUNTR/X como los Saja Boys. Entre las prendas más llamativas destacan:



Chamarras inspiradas en Rumi

inspiradas en Rumi Hoodies oversized estilo Zoey

oversized estilo Zoey Jerseys deportivos de HUNTR/X

de HUNTR/X Playeras con arte de personajes

con arte de personajes Pijamas y leggings temáticos

Cabe resaltar que algunas prendas usan imágenes y referencias a la serie, pero hay otros modelos, como la icónica chamarra amarilla de Rumi que parecen sacados directamente de la película.

|Netflix

¿Dónde y cuándo comprar la colección de ropa de K-Pop Demon Hunters?

La colección estará disponible a través de la tienda oficial de la plataforma de streaming y en algunas tiendas que lamentablemente solo encuentras en el extranjero; dicho de otra forma, será muy difícil conseguir alguna de estas prendas en México. Si buscaras la forma de conseguirlas a como de lugar, debes tomar en cuenta que su precio ronda entre los $24 y los $110 dólares, lo que equivale a unos $415 a $1,902 pesos mexicanos. Además, para Halloween también habrá disfraces disponibles de cada uno de los personajes de la película.

¿Qué prenda te gustaría tener en tu colección?