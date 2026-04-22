Colección récord: Este famoso influencer posee los mangas más valiosos de One Piece y Dragon Ball de todo el mundo

Con la cimentación del anime y la cultura pop dentro del gusto de las nuevas generaciones, el coleccionismo ha crecido de manera incalculable logrando piezas que valoradas en auténticas fortunas, como lo mostró recientemente Logan Paul, famoso creador de contenido, quien subió a sus redes sociales un par de mangas de One Piece y Dragon Ball, considerados como grandes tesoros.

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¿Cuáles son los mangas más caros que tiene Logan Paul?

Desde su perfil personal de X, Logan Paul mostró lo que en “en su consideración” son dos de los mejores mangas del mundo, y fuera de lo que se podría pensar no está lejos de la realidad, pues se trata de One Piece Capítulo Uno con calificación de 9.0 el cual es considerado dentro de los únicos ejemplares conocidos con la calificación más alta existente, con la primera aparición de canónica de Monkey D. Luffy.

Este manga resulta en uno de los más importantes de la industria al tratarse del producto más vendido del mundo, con más de 600 millones de copias vendidas, además de ser uno de los animes más populares de todos los tiempos.

Proud owner of the greatest Mangas in the world (imo)



One Piece Chapter One 9.0 (second highest grade in existence, pop 3). First canon appearance of Monkey D. Luffy. One Piece is the #1 selling Manga in the world at 600M+ copies sold



Dragon Ball Chapter One 9.2 (highest grade… pic.twitter.com/3aCBnN5Eqm — Logan Paul (@LoganPaul) April 21, 2026

El segundo manga es el Capítulo Uno de Dragon Ball con calificación 9.2, el cual es considerado como el ejemplar con la calificación más alta, lo que lo convierte en una pieza única en el mundo y que de acuerdo con el coleccionista supera los 5050 mil dólares.

Dentro de este manga se encuentra la primera aparición de Goku y Bulma, lo que da comienzo a una de las historias más conocidas y queridas de todos los tiempos dentro del anime, el manga y la cultura pop en general.

El coleccionismo dentro del universo del anime

En los últimos años el coleccionismo de animeel coleccionismo de anime ha experimentado un crecimiento considerable en todo el mundo, consolidándose como uno de los mercados multimillonarios del momento, por lo que se espera que para el próximo año supere los 27 mil millones de dólares.