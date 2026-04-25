Este año en la industria del entretenimiento llega con grandes noticias para los fans del anime, pues no solo One Piece ha retomado su ritmo habitual, ha llegado la temporada final de 'My Hero Academia, la película de 'Demon Slayer: Castillo Infinito y el impacto de Gachiakuta y por supuesto los soundtracks que han marcado el ritmo actual. Por ello ahora te contamos sobre 5 animes que no te puedes perder si eres fan del anime y que están nominados a los Top 5 de animes imperdibles que debes ver y que están nominados a los Anime AWARDS 2026.

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¿Qué son los Anime AWARDS 2026?

Dentro del universo del Anime los Awards presentan su edición número 10 en este 2026. Esta gala anual busca premiar lo mejor de la animación japonesa y se espera que se lleve a cabo el próximo 23 de mayo del 2026. Durante esta celebración se reconoce a todos los creadores, estudios, diseñadores y demás talentos involucrados del anime durante el 2025. Dentro de la premiaciones existen categorías como “anime del año” el premio más esperado por todos.

5 animes nominados a los Anime los Awards que no te puedes perder

Dan Dan Dan: Temporada Dos

Con la llegada de la temporada Dos, Dan Da Dan se ha consolidado como uno de los estrenos más explosivos y sobre todo frescos dentro del universo del anime actual. Este título salió a la luz gracias a el estudio Science SARU quien ha sido reconocido por el estilo visual impreso dentro de la explosión caótica que es el anime.

Gachiakuta

Este anime de fantasía oscura llegó a romper el molde gracias a la visión de Kei Urana, quien se inspira en el estilo graffitero de Hideyoshi Andou. En japonés (ガチアクタ) significa principalmente "basura auténtica", título que narra la historia de un exiliado injustamente que termina dentro de un mundo distópico lleno de residuos teniendo que combatir, el estigma de la basura y criaturas fantásticas creadas por el rencor y los desperdicios.

Sakamoto Days

Desde la visión de TMS Entertainment, este anime llegó en el 2025, para narrar la vida de Taro Sakamoto, el asesino más letal del mundo, quien decidió retirarse por amor para formar una familia. El destino y su vida pasada lo pondrán a prueba si quiere mantener la paz que lo rodea, enfrentando a ex colegas, sicarios y amigos en el camino.

Blue Box

Este anime romántico enfocado en el deporte, se basa en el manga de Kouji Miura, quien sigue a una jugadora de bagminton, y su amor platónico Chinatsu Kano. Telecom Animation Film es el encargado de dar vida al anime enfocado en la vía realista de un joven que lucha por el amor tanto fuera como internamente.

Los diarios de la boticaria

Esta serie del estudio OLM Tōhō Animation Studio, basadas en las novelas ligeras de Natsu Hyūga, cuenta el drama de una corte imperial china, centrando la historia en Maomao, una joven boticaria que resuelve los conflictos que se le presentan gracias a sus conocimientos médicos.

Si lo que buscas es integrarte más dentro del universo del anime, estas son cinco opciones imperdibles que han logrado cautivar no solo a los fans del género, sino también a la crítica especializada colocándose como grandes contendientes dentro de los Anime los Awards.

