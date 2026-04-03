Danna sorprende al estar presente en la LISTA OFICIAL de los presentadores de los Anime Awards 2026

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se llevarán a cabo este sábado 23 de mayo en Tokio en donde se premiará a lo mejor de la animación japonesa aunque cabe resaltar que se trata de producciones que fueron lanzadas el año pasado; es decir, en 2025. Por su parte, la cuenta oficial de Crunchyroll ha compartido en redes sociales la lista oficial de todos los presentadores en donde Danna, cantante de pop mexicana, forma parte de ella.

Anime Awards 2026: Lista completa de todos los presentadores

Sin duda la información que más intriga causaba saber para muchos fans fue qué celebridades serían las encargadas de dar a conocer a los ganadores de cada categoría, ahora ya no tienen que esperar porque se han revelado los nombres de todas ellas.

Danna

Nyvi Estephan

Asuka Saito

Enako

hannah bahng

Kasumi Arimura

Mitorizu

Nanase Nishino

RZA

Rashmika Mandanna

Winston Duke

Snitchery

Gigguk

Sally Amaki

Jon Kabira

Tim Lyu

Lauren Moore

El nombre de la cantante Danna es uno de los que más ha llamado la atención ya que esta sería la primera vez que la artista mexicana forma parte de un evento relacionado con el anime lo que sin duda ha encantado a todos su fans pues la cantante demuestra su gusto y versatilidad dentro de la industria del entretenimiento, específicamente en el anime.

¡Conoce a tus presentadores de los Anime Awards 2026! 🔥 #AnimeAwards pic.twitter.com/1VicAOBG0B — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) April 2, 2026

¿Cómo serán las votaciones para elegir a los ganadores de los Anime Awards 2026?

Del 2 hasta el 15 de abril todas las personas podrán votar a través del sitio web de Crunchyroll, solo necesitarán un correo electrónico o su número de celular. Para elegir a los ganadores de las más de 30 categorías se hará una combinación de personas que intervengan y den el veredicto final pues el jurado especializado en la materia será un 70% quien influya en los resultados mientras que el público será el 30%.

¿Cómo y dónde ver los Anime Awards 2026?

Esta premiación, esperada por todos los fans del anime japonés podrá verse de manera gratuita y completamente gratis a través del sitio web de Crunchyroll así como en sus canales oficiales de Youtube y Twitch. Esto sin duda es una gran ventaja ya que podrás conocer detalle a detalle de lo que ocurre en la ceremonia desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que desees. Y tú ¿ya tienes a tus favoritos?