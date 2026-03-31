4 mangas que superan al anime y que todo fan debería leer

El mundo del anime ha logrado conquistar fronteras con sus impresionantes historias y maravillosos personajes, pero más allá de las emocionantes series que podemos ver en la pantalla, hay una forma poco usual de disfrutar de lo mismo, pero de una manera completamente distinta. Así es, hablamos del manga. Si eres de aquellos que no se han adentrado en este maravilloso mundo, no te preocupes, porque estos 4 mangas destacan por ser mejores que sus adaptaciones animadas y se han convertido en joyas obligadas para cualquier fan del género.

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4 mangas que son mejores que el anime y que no te debes perder

1. Tokyo Ghoul: Si te gustó el anime, debes vivir la aventura del manga, pues la animación dejó fuera varios arcos importantes, cambiando por completo la narrativa. Descubrirás que el manga explica varios detalles en torno a la evolución psicológica de Kaneki.

2. The Promised Neverland: La segunda temporada del anime decepcionó a muchos. Si te quedaste con mal sabor de boca, no dudes en darle una nueva oportunidad con el manga, donde sentirás todo el suspenso al máximo.

3. Berserk: No hay nada que decir más que es uno de los mejores mangas de la historia, una verdadera obra maestra visual. Las adaptaciones animadas que se hicieron de esta historia nunca le hicieron justicia.

4. One Punch Man: Sí, el anime fue todo un éxito, pero la verdad es que no le llega a los talones a las impresionantes ilustraciones que hace Yusuke Murata en cada una de sus páginas.

5. Attack on Titan: El anime es excelente, pero el manga profundiza muchísimo en varios detalles narrativos que pasan completamente desapercibidos en la animación. Además, permite entender mejor las decisiones finales de los personajes.

¿Por qué leer manga es una experiencia completamente distinta?

Como pasa en la mayoría de las producciones audiovisuales basadas en libros: Es imposible meter obras literarias en capítulos tan cortos. Muchas veces, para ahorrar costo de producción, se cortan algunos de los arcos y terminas perdiéndote la mitad de la historia. Si nunca has leído un manga, te recomendamos nunca perderte esa experiencia.

¿Te gusta leer manga?

