Pokémon Day 2026: TODO lo que podría anunciarse en el Pokémon Presents del 30 aniversario

Cada día estamos más y más cerca de celebrar el 30 aniversario de Pokémon, el cual se llevará a cabo el Pokémon Day 2026. Para celebrar, The Pokémon Company ya confirmó un Pokémon Presents especial para celebrar la franquicia y todo apunta a que veremos nuevos juegos, actualizaciones importantes y posibles sorpresas que podrían marcar el futuro de la saga.

Fecha y hora del Pokémon Presents del 30 aniversario

Primero lo primero, el Pokémon presente se transmitirá el 27 de febrero de 2026; si te preguntas por qué este día, recordemos que esa es la fecha oficial del aniversario de la franquicia. La presentación comenzará a las 8:00 a.m. en México y tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Algo que llama mucho la atención es que este año esta presentación tendrá un pre-show media hora antes.

Lo más esperado: juegos nuevos y posibles bombazos

Hasta el momento, todo lo que saldrá durante el evento se mantiene bajo llave. Sin embargo, la comunidad es experta en teorizar y tiene varias teorías de las cosas que podrían revelarse. Entre ellos se cree que llegarán novedades en Leyendas Pokémon Z-A, actualizaciones para Pokémon TCG Pocket y avances de proyectos tan llamativos de juegos como Pokopia.

Hace unos días se reveló que este día se liberará Pokémon FireRed y LeafGreen, este anuncio voló la cabeza de todos los fans y se espera que se convierta en un rotundo éxito. Muchos esperan que también se revele la nueva generación de Pokémon, pero esto es solo una suposición, pues no hay información oficial al respecto.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja llegan a Switch

Así es, esta noticia ya es más que oficial y está superconfirmada por Nintendo. Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja en Nintendo Switch. Ambos juegos estarán disponibles de inmediato una vez que termine el Pokémon Presents. Se confirmó que este será compatible en el futuro con Pokémon HOME, algo clave para quienes quieren integrar criaturas antiguas en el ecosistema actual.