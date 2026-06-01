Se viene IMPRESIONANTE set de Pokémon TCG por el 30 aniversario: fecha de lanzamiento, cartas especiales y todo lo que incluirá

Los fans de Pokémon TCG tienen un nuevo motivo para emocionarse. Finalmente, The Pokémon Company confirmó nuevos detalles de la colección especial que saldrá para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, un set que afortunadamente llegará a todas partes del mundo el próximo 16 de septiembre. Este promete convertirse en uno de los lanzamientos más codiciados por los jugadores y coleccionistas. ¿La razón? Este incluirá cartas holográficas, ilustraciones inéditas y el regreso de algunos Pokémon legendarios que marcaron la historia del juego de cartas.

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¿Qué incluirá la colección del 30 aniversario de Pokémon TCG?

Si ya estás anhelando tener estas cartas en tus manos, espérate para saber todo lo que incluye esta nueva expansión. Ahora sabemos que todos los sobres tendrán 6 cartas, incluyendo una carta de energía, las cuales tendrán un acabado holográfico. Por si fuera poco, habrá varios detalles que harán de esta una de las favoritas de los coleccionistas, pues prácticamente cada sobre tendrá un acabado premium.

Las 30 cartas de Pikachu podrían convertirse en las más buscadas

Dentro de estos atractivos, posiblemente el más llamativo sea que en este set podrás encontrar 30 ilustraciones diferentes de Pikachu. Este detalle llamó la atención incluso de aquellos que no suelen coleccionar las cartas, pero que sí son fieles seguidores del Pokémon eléctrico. Estas cartas tendrán detalles únicos, pues fueron hechas para conmemorar las tres décadas de historia de la franquicia. Algunos fans han comenzado a especular que estas cartas en específico podrían adquirir un muy alto valor dentro del mercado del coleccionismo.

Mew, Mewtwo y nuevas rarezas llegarán al juego

No solo Pikachu llama la atención, también destaca la aparición de cartas EX de Mew y Mewtwo con ilustraciones realizadas por el artista japonés YOSHIROTTEN, conocido por su estilo visual vibrante y experimental. Estas cartas ya fueron mostradas en un teaser y muchos ya creen que también se convertirán en las futuras joyas de la expansión.

Regresan cartas clásicas que marcaron a toda una generación

Pero esto aún no termina. También se reveló que esta trae varias joyas de regreso, como Charizard, Espeon y Umbreon, las cuales llegan con nuevas versiones que homenajean algunas de las cartas más recordadas de la historia del juego. Esto deja en claro que también se está apelando por la nostalgia en este set, algo que llamará la atención incluso de aquellos que ya se habían retirado.

¿Cuándo sale la colección del 30 aniversario de Pokémon?

Si tú, al igual que millones de fans, ya te encuentras emocionado por el estreno del set, te recordamos que este se estrenará oficialmente el 16 de septiembre de forma simultánea en diferentes regiones del mundo.

|The Pokémon Company/Nintendo/Game Freak

¿Qué es lo que más te emociona del estreno de este nuevo set de Pokémon TCG?