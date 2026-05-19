Pokémon tendrá el primer aeropuerto temático del mundo y parece sacado del anime

Pokémon sigue demostrando al mundo por qué es uno de los grandes. Se reveló que la franquicia está a punto de hacer historia al abrir el primer aeropuerto temático oficial del mundo. Así es, el nuevo Aeropuerto Noto Satoyama “Pokémon With You” abrirá sus puertas el próximo 7 de julio en Japón y este tiene un claro objetivo: atraer turistas para ayudar a la región de Noto tras el devastador terremoto ocurrido en 2024. Como era de esperarse, la noticia emocionó a miles de fans y es que el proyecto promete convertir un simple aeropuerto en una experiencia completamente inmersiva dentro del universo Pokémon.

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¿Cómo será el aeropuerto de Pokémon?

Este aeropuerto será todo lo que esperas de un aeropuerto de Pokémon, pues contará con enormes y hermosas decoraciones de Pikachu, áreas tematizadas, personajes de Pokémon voladores en techos, paredes y algunas áreas interactivas diseñadas especialmente para los visitantes. Entre las zonas más llamativas y que más emocionan a los fans, obviamente está la tienda que contará con artículos exclusivos, un restaurante temático y áreas de relajación inspiradas en Pokémon. Dicho de otra forma, lo tendrá todo.

El universo visual de Pokémon protagoniza el diseño del aeropuerto de Noto, en Japón.



El objetivo es impulsar el turismo y promover la recuperación de la región tras los terremotos de 2024.



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¿Por qué Japón está apostando por este proyecto?

Japón tiene muy en claro el enorme poder que tiene Pokémon y fue una gran idea ayudar a revitalizar la región de Noto con una de las franquicias más queridas por millones de fans por todo el mundo. Recordemos que esta zona se vio terriblemente afectada durante el terremoto y tsunami ocurridos en 2024. Afectó seriamente al turismo, la economía local y la llegada de visitantes, por lo que las autoridades esperan que el enorme impacto mundial de Pokémon ayude a recuperar el flujo turístico.

Pokémon sigue demostrando su enorme impacto cultural

No importa cuánto tiempo pase, Pokémon continúa conectando generaciones completas, demostrando que, para millones de personas, es mucho más que un anime o un videojuego. Es por eso que muchos consideran que este aeropuerto podría convertirse en un destino obligatorio para los más jóvenes y los más nostálgicos.