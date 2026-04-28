Día del Niño 2026: 5 juegos de cartas para empezar una colección valiosa más allá de Pokémon

El Día del Niño está a la vuelta de la esquina y una de la grandes tenencia en cuanto a entretenimiento y consumo son las cartas coleccionables, las cuales se han vuelto tendencia en los últimos años debido en gran parte a los crecientes torneos y por supuesto a la posibilidad de ganar una fortuna con una sola carta.

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¿Por qué las cartas coleccionables se han vuelto tan populares en los últimos años?

En la actualidad el consumo y coleccionismo de cartas popularmente conocidas como TCG (Trading Card Games) o cartas deportivas, ha experimentado un auge masivo en los últimos años, en parte gracias a la mezcla de nostalgia, inversión especulativa y factores culturales y sociales.

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No cabe duda de que el boom del momento es Pokémon TCG, el cual cuenta con una gran ventaja dentro de la nostalgia, la creciente cantidad de torneos y por supuesto las cartas valiosas como versiones alternativas y antiguas que las convierten en verdaderos tesoros.

Magic: The Gathering (MTG)

Este juego de cartas MTG, se ha consolidado como pionero del mercado secundario de las cartas coleccionables, contando con ediciones limitadas, las cuales son una gran promesa de especulaciones debido a la promesa de no ser reimpresas.

Yu-Gi-Oh!

Este es uno de los juegos de cartas con más fans y comunidades leales, en donde existen ediciones en especial las primeras de la franquicia que alcanzan precios altos entre coleccionistas, además de ser uno de los juegos con más torneos activos.

One Piece Card Game

Dentro de los juegos coleccionables de cartas, este se ha colocado como uno de los más importantes, no solo por el fandom del manga y anime, sino por contar con el respaldo de Bandai, en donde ediciones como OP01 se han revalorizado de forma espectacular.

Flesh and Blood (FaB)

Las cartas coleccionables de este juego, está siendo tendencia por su competitividad, además de las especulaciones de la primera edición las cuales cuenta con sets de rarezas especiales, que suelen ser muy valoradas entre los coleccionistas.

Dragon Ball Super / Dragon Ball Card Game

Esta saga clásica y emblemática cuenta con su juego de cartas, el cual ha comenzado a ser ampliamente demandado por el creciente gusto de los fans por torneos abiertos y los sets de cartas raras o autografiadas que se han vuelto auténticas joyas del coleccionismo.

Sin lugar a duda este Día del Niño 2023 es la oportunidad perfecta para comenzar un pasatiempo nuevo enfocado en el desarrollo mental, estratégico y el coleccionismo.