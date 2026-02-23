Harry Styles estará en Saturday Night Live: dónde y cuándo verlo en Estados Unidos

Harry Styles se asegura desde ya que marzo será un mes inolvidable para sus seguidores. Este lunes, el artista de 32 años confirmó a través de sus redes sociales que será el anfitrión de Saturday Night Live (SNL) el próximo 14 de marzo. Con una sencilla foto de notas adhesivas en la puerta de un camerino y el mensaje "Me encanta Nueva York".

El show servirá como la plataforma de lanzamiento definitiva para su cuarto álbum de estudio, titulado "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.".

¿Dónde y cuándo ver a Harry Styles en Saturday Night Live?

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.

Canal de TV: NBC.

Horario: 11:30 PM (Hora del Este) / 8:30 PM (Hora del Pacífico).

Harry ya tiene historia con el programa. Tras su debut como presentador en 2019 y sus múltiples visitas como invitado musical, el británico ha demostrado tener un talento natural para la comedia y los sketches, lo que eleva las expectativas para esta noche donde se espera que interprete sus nuevos sencillos.

¿ Harry Styles será el presentador del festival Meltdown?

El paso por SNL es solo el inicio de un verano ambicioso. Se ha anunciado que Harry será el curador del prestigioso festival Meltdown 2026 en Londres este junio, siguiendo los pasos de leyendas como David Bowie y Yoko Ono.

"Es un gran honor para mí ser el comisario del festival Meltdown, especialmente con motivo del 75.º aniversario del Southbank Centre. Mi objetivo es compartir la música y el arte que amo, y celebrar la rica historia del recinto. Ambos compartimos la firme convicción de que la música es una parte vital de la vida. Nos une, y el Southbank Centre ha sido un elemento central, facilitando el acceso a la buena música durante los últimos 75 años. Estoy increíblemente agradecido a Southbank por haberme invitado; es realmente emocionante para mí tener esta oportunidad en un recinto tan emblemático", confesó Harry Styles.

Además, hará historia en el estadio de Wembley al presentarse 12 veces en una sola gira, superando los récords previos de Taylor Swift y Coldplay.

¿Por qué los fanáticos están "indignados" con el precio de las entradas de Harry Styles?

Sin embargo, no todo ha sido bueno. A pesar del éxito en ventas, muchos fanáticos han expresado su indignación en redes sociales por los "precios ridículos" de las entradas, que en Londres alcanzan hasta los $642 dólares por un asiento estándar y hasta $1,000 dólares por paquetes VIP. Algunos seguidores han tildado al cantante de estar "fuera de onda" ante la crisis económica actual, comparando estos costos con su gira anterior, que resultaba mucho más accesible para el bolsillo juvenil.

