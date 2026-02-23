Taylor Swift: Encontramos el DUPE de su perfume FAVORITO

Aunque Taylor Swift tuvo su propia línea de perfumes (la recordada Wanderlust), hoy su gusto ha madurado hacia notas mucho más sofisticadas, amaderadas y exclusivas. Si alguna vez te has preguntado a qué huele la mujer más influyente del pop mientras domina el escenario, la respuesta tiene nombre y apellido: Santal Blush de Tom Ford.

¿Por qué Tom Ford Santal Blush es el favorito de Taylor Swift?

Confirmado indirectamente por la propia Swift en 2024 tras recibir constantes elogios por su fragancia, Santal Blush es la esencia de la "Taylor madura". Se trata de un sándalo cremoso, especiado y profundo. No es el típico perfume dulce o floral; es elegante, sensual y terroso, con notas de canela, alholva y semillas de zanahoria que le dan una calidez única.

Pero seamos realistas: oler como una multimillonaria tiene un precio elevado, superando frecuentemente los $300 USD.

¿Cuál es la versión más económica y duradera? Jungle Santal Fine'ry

Si busca la opción más fiel y accesible, debe ir a Target. Por solo $30 dólares, la fragancia Jungle Santal Fine'ry captura de forma casi idéntica la salida amaderada y limpia de la versión de lujo. Aunque es un poco menos complejo en el secado, el corazón de sándalo blanco es tan similar que nadie notará la diferencia.

¿Cómo hacer que tu perfume dure todo el día?

Hidratación primero: El sándalo se absorbe rápido en piel seca. Aplique una crema hidratante sin olor antes del perfume para "atrapar" las notas especiadas y prolongar su estela.

Si siente que al "dupe" le falta ese punto extra de sofisticación, aplique una gota de esencia de jazmín o vainilla.

¿Cuáles son las diferencias del Santal Blush con el Jungle Santal?

Santal Blush de Tom Ford

Precio: Superior a los $300 dólares. Se considera una pieza de inversión.

Notas de salida: Una mezcla exótica y seca de canela, alholva y semillas de zanahoria.

Notas de corazón: Toques florales de jazmín e ylang-ylang que aportan suavidad.

Notas de fondo: Una base robusta de sándalo, oud y almizcle que garantiza una fijación de larga duración.

Jungle Santal Fine'ry

Precio: Aproximadamente $30 dólares.

Notas de salida: Una apertura más fresca y directa basada en azafrán y cardamomo.

Notas de corazón: Se centra casi exclusivamente en el sándalo blanco para replicar el aroma principal.

Notas de fondo: Cierra con vetiver y ámbar, lo que le da un toque terroso muy agradable.

