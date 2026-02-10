¡POR MENOS DE $30 DÓLARES! Harry Styles dará concierto para el lanzamiento de su nuevo álbum

Harry Styles dará un concierto único en Manchester para el lanzamiento exclusivo de su nuevo álbum titulado “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. La noticia que ha paralizado las redes sociales no es solo el evento en sí, sino su accesibilidad económica: las entradas tienen un costo de tan solo 20 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 27 dólares estadounidenses.

El cantante anunció que su nueva producción discográfica será estrenada el próximo 6 de marzo y ha decidido celebrarlo junto a sus fanáticos en una noche que promete ser histórica en el Co-op Live de Manchester. A través de su cuenta de Instagram, Styles fue directo y minimalista: "Solo una noche. Manchester. En vivo. 6 de marzo”.

¿Cómo adquirir las entradas para el concierto de Harry Styles en Manchester?

Desde este viernes, los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de la web oficial de Harry Styles. Al realizar la “solicitud de entradas”, los usuarios verán reflejado el precio estipulado de 20 libras, con un límite de compra de dos boletos por persona. Este anuncio precede a la noticia de su próxima gira de residencia gigantesca, que incluirá paradas extendidas en ciudades como Londres, Nueva York y Sao Paulo.

¿Dónde conseguir boletos para la residencia de Harry Styles en Nueva York?

Como era de esperarse ante un fenómeno de esta magnitud, las entradas para sus presentaciones en Estados Unidos están agotadas. Ticketmaster notificó a miles de usuarios: "No hay entradas disponibles. La venta de entradas está cerrada". Las fases de preventa para el emblemático Madison Square Garden tuvieron resultados similares, agotándose en cuestión de minutos.

Sin embargo, para quienes no lograron obtener boletos en la venta regular, todavía existe la posibilidad de adquirirlos a través de plataformas de reventa.

Fechas de la residencia en Nueva York de Harry Styles

Del 16 de mayo al 13 de diciembre de 2026 (50 funciones en total).

Plataformas recomendadas: TicketNetwork, Vivid Seats, StubHub, Ticket Liquidator y SeatGeek.

Calendario confirmado en el Madison Square Garden

Agosto: 26, 28 y 29.

Septiembre: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 y 30.

Octubre: 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 y 31.

Lee también: Carín León anuncia GIRA por Estados Unidos: ciudades y fechas para la preventa

Lee también: Con esta acción Timothée Chalamet le habría sido “INFIEL” a Kylie Jenner

