Hayley Williams lanza canciones inéditas en su sitio web: ¿cómo puedes hacerle para escucharlas?

Hayley Williams ha filtrado en su sitio web (https://www.hayleywilliams.net) 17 canciones nuevas y completamente inéditas relacionadas a su carrera como solista, pero alto ahí porque poder escucharlas no va a resultar trabajo fácil, y es que si ya fuiste de esos que le dieron click al link para entrar te habrás dado cuenta que el sitio te lanza un pop up para pedirte un código de acceso, ¿cómo lo puedes conseguir? Te contamos.

Recordemos rápidamente que Hayley Williams tiene una marca de tintes para el cabello llamada Good Dye Young, y si eres una de las personas que decide comprar alguno de sus productos recibirás un código de 16 dígitos el cual tendrás que colocar en el sitio de la cantante, y así acceder a cada una de sus nuevas canciones.

Sí, en realidad no es como que puedas escuchar estas tracks completamente gratis, al final del día negocio es negocio, pero justamente por esta razón usuarios en redes sociales comenzaron a compartir rápidamente el código que ya tenían, tal y como lo sugiere el pop up que te arroja el sitio: “Quizás puedas pedirle el suyo a un amigo”, consejo que no pasó desapercibido.

21G_y+dQQE(9v#Os es el código con el que podrás escuchar las nuevas rolitas de Hayley Williams, las cuales salen inmediatamente después de que se te concede el acceso. Con una estética muy Windows de los 2000 se presenta una landing con fondo amarillo y los títulos de las canciones junto a un reproductor, solo debes dar click sobre las canciones que deseas escuchar y se reproducen ahí mismo.

Estas son las nuevas 17 canciones que sacó Hayley Williams: