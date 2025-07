¿Quién es Yungblud? El joven que hereda el legado musical de la leyenda del rock y metal, Ozzy Osbourne

La semana pasada el mundo de la música fue sacudido luego de que se anunciará el fallecimiento de Ozzy Osbourne, también conocido como “El Príncipe de las Tinieblas”, a los 76 años una de las figuras más grandes dentro del rock y metal.

Ante esta lamentable noticia, ha hecho ruido en redes el nombre de Yungblud, el joven cantante y compositor británico quien se ha hecho popular en los últimos años con su música.

Uniendo géneros como el rock alternativo, punk y hip-hop, este artista originario de Doncaster, Inglaterra ha llamado la atención del mundo entero.

¿Cuál es la relación de Ozzy Osbourne con Yungblud?

El vínculo entre Ozzy y Yungblud ha sido abierto, pues desde hace ya años, ambos artistas han hablado de manera pública sobre la admiración mutua que se tenían, donde Osbourne ha apoyado al joven de 27 años.

Uno de los primeros acercamientos entre estas dos figuras ocurrió en 2022, durante la grabación del video dela canción de Yungblud ‘The Funeral’, donde Ozzy y su esposa, Sharon Osbourne tuvieron una breve aparición.

Tras esto en palabras de Yungblud, Ozzy le entregó su cruz de oro con la frase: “I hope this brings you luck” (Espero que te traiga suerte).

En la última fecha de Black Sabbath, en el histórico evento “Back to the Beginning” realizado en Villa Park (Birmingham), Yungblud reinterpretó una versión de “Changes” de la exbanda de Ozzy, donde fue acompañado por Nuno Bettencourt de Extreme en la guitarra, Frank Bello de Anthrax tocando el bajo, II de Sleep Token en la batería y Adam Wakeman, el teclista de gira de Black Sabbath y Ozzy Osbourne, en los teclados.

En esa misma presentación Yungblud obsequió a Ozzy una cruz de oro y plata con diamantes y una inscripción que decía: “I hope this brings you luck. Love always, Dom.” Ozzy, dejando un momento muy emotivo entre ambos.

Tras la partida de Ozzy, Yungblud dedicó emotivos mensajes en redes sociales y compartió que cantará “Changes” cada noche por el resto de su vida en homenaje a su mentor y héroe, a quien llamó su “North Star”.

Recientemente el joven declaró: “Mucha gente me compara con Ozzy"(...) “No por nuestra música, porque es diferente, sino por nuestra esencia pura y sin filtros, algo difícil de identificar”.

¿Quién es Yungblud

Yungblud, es un cantante y compositor inglés reconocido por su música que tiene fusiones de punk, rock alternativo, pop y hip‑hop, así como por su mensajes respecto a la consciencia social.

Debutó en la música de manera profesional en el año 2017 con sencillos como “King Charles” e “I Love You, Will You Marry Me”, y poco después lazó su EP titulado ‘YUNGBLUD’.

Su primer álbum, 21st Century Liability, salió en julio de 2018, con el que poco a poco llamó la atención del público y la crítica mundial.

En 2019 lanzó el EP The Underrated Youth, donde colaboró en “Original Me” junto a Dan Reynolds, y el éxito “11 Minutes” con Halsey y Travis Barker .

Su segundo álbum de estudio, Weird!, fue publicado en diciembre del 2020, mismo que debutó en el #1 del Reino Unido con cerca de 40,000 copias vendidas en su primera semana.

Este junio lanzó Idols, su cuarto álbum de estudio el cuál es considerado como su mejor trabajo realizado.