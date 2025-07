La actriz y cantante Miley Cyrus lanza la película de su concierto en Paris, ‘Spotify Billions Club Live’, te contamos donde puedes verlo

Como fue noticia hace unas semanas, Miley Cyrus ofreció un concierto el pasado 18 de junio en la ciudad de París donde presentó su ‘Billions Club Live’ de la mano de una de las plataformas de streaming más grandes: Spotify.

Dicha presentación tuvo lugar en el emblemático restaurante Maxim’s, el cual hizo más grande su leyenda ofreciendo un ambiente totalmente íntimo y único, pues este concierto solamente contó con la asistencia de 100 fans.

Este aforo para este concierto de Miley Cyrus no fue por no vender entradas o algo parecido, pues ofreció este concierto para una centena que fue seleccionada de entre sus oyentes premium de Spotify.

En este Billions Club de Miley, la cantante interpretó sus canciones más populares en la plataforma antes mencionada, para ser más específicos, cantó las que tiene más de mil millones de reproducciones solo en la plataforma mencionada.

Miley Cyrus cantó sus hits más escuchados como: ‘Flowers’, su canción con Mark Ronson: ‘Nothing Breaks Like a Heart’, juntó uno de sus primeros hits: ‘The Climb’ con ‘We Can’t Stop’, ‘Wrecking Ball’, ‘End of the World’, ‘More to Loose’, y cerró con ‘Easy Lover’; en un concierto verdaderamente único.

“Ser parte del Club de los Mil Millones es solo una parte de mí; es un honor, pero de ninguna manera es holístico”, dijo Cyrus en su presentación”.

¿Dónde se puede ver el Billions Club Live de Miley Cyrus?

Como bien dijimos, solamente 100 personas pudieron vivir esta increíble experiencia, aunque afortunadamente, Spotify ya ha subido el disco y el video de esta única presentación, por lo que puedes disfrutar en la comodidad de tu casa una de las mejores presentaciones de Miley.

Este breve formato de conciertos destacan a artistas que han impactado en la cultura pop y de cierto modo agradece a fans que los posicionan como los pocos artistas en tener miles de millones de reproducciones.