¡Estos son los hechizos que un mago de primer año debe de conocer!

Si bien, vas a tener clases con muy buenos maestros, nunca está por demás tener una vista previa del panorama, así que ¡comencemos con los hechizos y conjuros para iniciar en este mundo mágico!

¿No te ha pasado que se acerca el día de tu cumpleaños y alguien de tu familia compra un regalo y por pura casualidad (o no) descubres dónde lo escondió? Pues aquí te traemos uno de los hechizos básicos que cualquier mago primerizo debe de conocer: Alohomora es un encantamiento que te ayudará a abrir cualquier cerradura que esté o no hechizada. Este famoso encantamiento se encontrará seguro en tus apuntes sí o sí.

Otro de los problemas que te pueden ayudar en la vida diaria (aunque debes de recordar que ninguna persona que no sea un mago debe de verte usar la magia) es cuando decoramos el árbol de navidad, ¿no te ha pasado que quieres colocar la estrella en la punta y no puedes alcanzar? Bueno pues el hechizo que te ayudará a alcanzar cualquier lugar al que no puedas llegar, es Wingardium Leviosa (no Leviosaaa). Ahora podrás alcanzar esos dulces que mamá tanto esconde en lo más alto de la alacena. Y por si no ha quedado claro, este encantamiento hace que los objetos se eleven o leviten con un simple movimiento de varita mágica.

¡Uff! Qué molesto es cuando quieres andar por la casa con tus patines y no te dejan porque… ¡siempre termina rompiéndose algo! Así que, antes de que cualquiera se de cuenta y te regañen una vez más, te recomendamos usar el encantamiento Reparo que sirve para reparar cosas o algún objeto que se rompió (como aquella figura de querubín que la abuela te había heredado).

¡Y listo, estás preparado para sobreivivir tu primer año de clases sin morir en el intento!



