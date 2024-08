Sin decir una sola palabra, Héctor Martínez abandonó el foro de ‘La Academia: Camino a la fama’.

Este miércoles en ‘La Academia: Camino a la fama’ se inauguró nueva sección pensada en las frases célebres del director Héctor Martínez. Ricardo Casares y Vanessa Claudio le presentaron al Héctor Martínez la nueva sección durante la transmisión del programa.

Lo primero que pudo observar el director fue la cortinilla de entrada a la nueva sección del programa, la cual le disgustó por completo y cuestionó a los conductores, pues él pensó, que todo era parte de una “burla”. Ricardo y Vanessa negaron que se tratara de eso.

Posteriormente, lo primero que vieron fue un clip del director con los académicos donde dijo “El escenario, a partir de este momento, es parte de su cuerpo”. Al terminar el clip, Vanessa Claudio le pregunto a Héctor Martínez a qué cosa se refería, pues ella “lo quería sentir también”. Ferka interrumpió para cuestionar lo dicho por el director “yo quiero saber qué parte del escenario soy, o cómo, ya no estoy entendiendo”.

Terminadas las palabras de la conductora y la criticona, el director de ‘La Academia’ se levantó y retiro del foro de ‘La Academia: Camino a la fama”. Mientras Héctor Martínez se retiraba, Ricardo le pedía que no se fuera “Señor director, no se vaya”, pero sin mirar atrás el director se retiró para no volver.

