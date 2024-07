Se revela al académico con peor rendimiento y Héctor Martínez explota

El segundo concierto llegó a su fin y trajo muchas sorpresas, grandes avances pero también, grandes caídas. Como la semana pasada, los críticos de ‘La Academia’ decidieron quién sería el peor alumno de la semana con base al rendimiento que tuvo.

Durante la conversación, Ricardo Casares mencionó que los críticos tenían el poder de decidir quién es lo hacían mal y expresarlo de la forma que ellos consideren mejor. Héctor Martínez no tardó en reaccionar ante dichas declaraciones, pues considera que no se trata de ‘poder’ y que la forma en la que muchas veces se expresan de los alumnos de ‘La Academia’ no es la correcta.

Pero ahí no se detuvo la cosa, “Es un show donde trabajas” le dijo Ricardo Casares a Héctor Martínez, quien continuó asegurando que las cosas entre el show y los académicos como alumnos se deberían separar. Desde el punto de vista de Héctor, el show y la crítica se debe separar y continuó defendiendo su punto de vista.

¿Quién fue el peor alumno de la semana en ‘La Academia’?

Los críticos de ‘La Academia’ decidieron que Edith fuera la peor alumna de la semana tras el bajo rendimiento que tuvo durante el segundo concierto. Recordemos que los alumnos que se encuentren en esta posición tendrán diferentes tipos de consecuencias durante la semana. Además, deberán enfrentarse a la prueba de rendimiento para demostrar su progreso y avance frente al ‘quinto crítico’.

La prueba de rendimiento será presentada durante ‘La Academia: Camino a la Fama’ en presencia de los criticones, quienes darán su punto de vista sobre el desempeño del académico que se encuentre en peligro. Edith tendrá que dar lo mejor para demostrar que lo sucedido en el concierto no la define como artista.

