Hermano de Chris Rock invita a Will Smith a ponerse los guantes.

Will Smith se convirtió en el hombre del momento por lo hecho durante la 94 edición de los premios Oscar, luego de propinarle tremenda bofetada a Chris Rock, quien hizo una broma de mal gusto sobre el look de Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

¡Will Smith explota y se le va con todo a Chris Rock en los Oscar!

El hecho le valió ser vetado por los próximos 10 años por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, por lo que no podrá acudir a la ceremonia de los premios Oscar ni a ningún evento, programa en persona o de manera virtual que tenga relación con la Academia.

Al parecer la sanción de la Academia de Hollywood no será lo único con lo que tendrá que lidiar Will Smith tras el altercado con Chris Rock, ya que los hermanos del actor y comediante siguen echándole más leña al fuego, ahora toco el turno de Kenny Rock, quien invitó al protagonista de “Día de la Independencia” a ponerse los guantes y subirse al ring.

Hermano de Chris Rock reta a Will Smith

De acuerdo con TMZ, Kenny recientemente firmó un contrato con el fundador de Celebrity Boxing, Damon Feldman, para una pelea en Florida, desafortunadamente aún no tiene contrincante, por lo que le invitó a Will Smith a ponerse los guantes y enfrentarlo.

Will Smith es mucho más alto que Kenny, pero al hermano de Chris Rock parece no importarle, así como tampoco que el histrión tenga conocimientos boxísticos luego de haber interpretado a Muhammad Ali, por el contrario, está seguro de poder vencer al actor.

La fecha está pactada para el próximo 11 de junio en el Charles F. Dodge City Center en Pembroke Pines, Florida, y en caso de que Smith no acepte subirse al ring con él, tendrá que enfrentarse a cualquier otro famoso que acepte el reto.

La invitación de Kenny no ha sido la única indirecta que los hermanos de Chris Rock han lanzado sobre Will Smith, pues Tony Rock reveló en uno de sus shows, que toda la familia iba a estar fastidiando al actor durante lo que resta del año, porque no aceptaban la disculpa que el protagonista de “En busca de la felicidad” dio a través de redes sociales.