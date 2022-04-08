Esta es la sanción que la Academia de Hollywood impuso a Will Smith.

Luego de que Will Smith abofeteara a Chris Rock durante la 94a ceremonia de los premios Oscar por una broma de mal gusto que el comediante hizo sobre el look de Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia, la Academia de Hollywood aprobó este viernes una sanción ejemplar contra el actor de “Día de la Independencia”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este viernes el veto de 10 años para Will Smith, por lo que no podrá acudir a la ceremonia de los premios Oscar durante la próxima década a raíz de la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock.

Según indicaron en una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos diez años a Smith “no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”.

Will Smith conserva su estatuilla tras ganar el Oscar

Sin embargo, destaca que no le fue retirada la estatuilla dorada que Will Smith ganó por su actuación en el largometraje “King Richard”. Cabe recordar que en días pasados el actor presentó su renuncia al organismo que otorga los Oscar. “Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la junta considere apropiada”, declaró.

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“Mis acciones en la 94a entrega de los Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de los que he herido es larga e incluye a Chris, a su familia, a muchos de mis queridos amigos y seres queridos, a todos los asistentes y al público mundial en casa”, añadió.

Luego de la reunión que sostuvo la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, que se realizó este viernes, la institución calificó como “inaceptables y dañinas” las acciones de Will Smith durante la gala de 94a edición de los premios Oscar, por lo que decidió vetarlo de todos los eventos de la Academia durante la próxima década, por lo que el actor podrá volver a competir por una estatuilla dorada cuando tenga 63 años.

