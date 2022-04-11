Esta es la condición que pone Chris Rock para hablar de Will Smith.

Durante la pasada entrega de los Premios Oscar, Chris Rock y Will Smith fueron los protagonistas de la noche, después de que el presentador de la ceremonia hiciera una broma de mal gusto sobre la alopecia de la esposa del actor.

Después de eso, Will Smith se levantó y le pegó una bofetada pidiéndole que no volviera a hablar de esa forma de su esposa, lo que ha traído varias sanciones y problemas para el protagonista de El príncipe del rap.

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¿Cuál es la condición de Chris Rock para hablar del tema?

Luego de la polémica más grande en la historia de los Premios Oscar, Chris Rock dio su primer show, donde una de las primeras cosas que advirtió el comediante fue que no iba a revelar detalles sobre lo que sucedió con Will Smith.

Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Recuperaré mi audición

Luego de su fuertes y contundentes palabras, donde deja muy en claro que no piensa hablar del tema hasta que le lleguen al precio, Chris Rock se dedicó a hacer comedia sobre personalidades famosas como Hilary Clinton y Meghan Markle, quien es parte de la familia real británica.

También, se tomó la libertad de hacer bromas sobre las empresas que tienen la intención de abrazar la diversidad y sobre los que tienen miedo de ofender a otras personas por algún motivo en especial.

Recordemos que, hace unos días La Academia reveló el castigo que le dio a Will Smith por su comportamiento durante la entrega de los premios, donde por cierto fue reconocido como el Mejor Actor por su participación en Rey Richard, una familia ganadora.

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Sin embargo, el castigo es que estará vetado por La Academia para asistir por diez años a la entrega de los Premios Oscar.