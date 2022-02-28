‘La Alarma Humana’ se viraliza por auyentar delincuentes con su voz.

Mónica Aguilar, mejor conocida como La Alarma Humana, ya es un fenómeno viral en las redes sociales por cuidar a sus vecinos con su voz aguda y estruendosos gritos.

La mujer peruana ha decidido gritar a todo pulmón con su voz “chillante” para alertar a sus vecinos ante cualquier intento de robo en la comunidad de Santa Anita.

“Doy de mí, lo que puedo, en mis nervios nació y cuando tenga que hacerlo lo voy a usar”, expresó la mujer al programa La Banda del Chino de América Televisión.

Ante el alto número de robos y aumento de inseguridad en Santa Anita, La Alarma Humana decidió utilizar su propia voz para proteger a hombres, mujeres, ancianos y niños que corren peligro.

“Nació en mi extrabajo, ya que hacíamos un concurso por piso de simulacro de sismo, y el megáfono no prende, yo me metí a la oficina e hice esa bulla. Todos pensaron que era el megáfono, pero era yo”, expresó la mujer a los medios de comunicación.

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‘La Alarma Humana’ se viraliza en las redes sociales

La Alarma Humana se ha viralizado en todas las redes sociales debido a su ingenio para proteger a su comunidad.

Los vecinos de la calle Luis de la Puente, entre la cuadra 3 y 4 del distrito de Lima Este, se han mostrado agradecidos con Mónica Aguilar.

Es una gran ayuda, el alcalde brilla por su ausencia. No podemos dejar a nuestros niños jugar en el parque

La Alarma Humana recibió un obsequio muy especial por parte del programa La Banda del Chino, cuya reportera regaló a Mónica un megáfono para potencializar su voz en caso de un asalto.

“Soy gritona por naturaleza”, expresa Mónica a la prensa local de Perú, donde reina la inseguridad en su municipio a pesar de estar cerca el Poder Judicial y a dos cuadras la comisaría.

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