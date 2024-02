Humberto Vélez reveló que le pidieron sabotear a Los Simpson

Humberto Vélez es uno de los actores de doblaje más importantes de México y su trabajo, donde le da voz al personaje de Homero Simpson, ha destacado a un nivel impresionante, pues es icónica y gracias a ello, miles de personas tienen en su mente grabadas cientos de frases. La serie ‘Los Simpson’, ha acompañado a las familias por más de 36 años al aire, pero detrás de todo su éxito hay muchos datos que no sabíamos y se reveló recientemente que alguien intentó boicotear a la serie que cuenta la historia de la familia más famosa del mundo.

Humberto Vélez confiesa que una empresa le pidió sabotear a ‘Los Simpson’

Fue en un reconocido podcast donde el talentoso actor de doblaje reveló datos muy interesantes sobre ‘Los Simpson’, decidió hablar sobre cómo vivió el proceso detrás del éxito que tuvo la serie. Humberto contó que cuando el proyecto llegó a México, una televisora compró los derechos para poder transmitir la serie por su señal, pero al ver el contenido de ella, decidió cancelar el trato, por lo cual dicho proyecto fue vendido a TV Azteca, quien tuvo una gran visión sobre el éxito que está tendría.

La empresa que pudo haber sido dueña de ‘Los Simpson’, se enteró que TV Azteca era dueña del proyecto y un gerente le pidió a Humberto Vélez que hiciera “mal su trabajo”, con el fin de boicotear el proyecto.

Como eso pasaba, un gerente me llamó y me dijo ‘esto no se va a pasar en nuestros canales y sí en la competencia, hay que hacerlo mal’. Yo respondí que no podía hacer eso. Le discutí un poco. Tuve un momento de iluminación y le dije que sí lo haría mal.

Fueron las palabras que Vélez dijo en el podcast, lo cual tiene una clara interpretación. Es preciso mencionar que sin ese suceso, Los Simpson no serían lo que son hoy, ya que debido a ello, el actor tuvo la libertad de moldear la voz de Homero a su gusto, además de que su trabajo no era revisado adecuadamente; sin embargo, ese fue el plus que le dio el toque para que después de 36 años la voz del personaje sea reconocida por muchos.

El boicotear a ‘Los Simpson’ lo llevó al éxito

Al tener total libertad sobre la voz de Homero, Humberto Vélez decidió hacer su trabajo SIN CENSURA. El doblaje era hecho en la empresa que quería boicotear a Los Simpson con un plan poco funcional y posteriormente se enviaba a TV Azteca para su transmisión, por esa razón, no había una minuciosa revisión en lo que se refiere a las voces de los personajes de la serie.

Lo que hice con eso fue quitarme la censura porque como lo hacía mal ya no lo censuraban, no lo revisaban, me dejaban hacer todo. Cuando ellos recibían el trabajo, pensaban que sería un fracaso, es la única vez en mi vida que me han censurado.

El público terminó amando la poca censura que tienen los diálogos de los personajes, en especial el de Homero Simpson, tanto que de ahí han salido los mejores memes y las personas se han llegado a tatuar frases icónicas. Finalmente podemos decir que el saboteo hacia Los Simpson, fue parte de su gran éxito.

