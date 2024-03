Iñárritu es acusado por supuestos malos tratos a extras de “Bardo”

María Rojo fue invitado al canal de entrevistas en YouTube del Burro Van Rankin, donde hizo fuertes declaraciones sobre el gran cineasta Alejandro González Iñárritu. La actriz dijo que, aunque no ha trabajado con Alejandro, él tiene una muy mala reputación en el medio por los malos tratos a sus trabajadores.

Rojo señaló que González, en su última producción “Bardo”, los extras que contrataron para el filme se quejaron continuamente del maltrato que recibieron por parte de él. Además, contó que interpusieron una demanda en su contra.

La actriz le comentó a Van Rankin:

¿No te han contado de ‘Bardo’?, los extras, que nunca dan lata, que los puedes tener 400 horas en el sol y son heroicos; le metieron una demanda para que dejara de tratarlos mal. Le chiflaron cuando él habló y les agradeció

Aunque la famosa actriz no dejó de enaltecer y elogiar el gran trabajo de Alejandro González Iñárritu, a quien considera un genio de la pantalla grande, no dejó atrás el recalcar que eso no le da derecho para ser una mala persona y maltratar a los trabajadores que colaboran con él.

Es un genio, pero un genio no debe tratar mal a la gente, más si eres tan inteligente. No debe tratarla mal, de hacer un infierno de todo lo que filma

Recordemos que Inárritu fue señalado en 2021 de presunto maltrato a las personas que trabajaron con él durante la filmación de la película “Limbo”, donde, para ser más específicos, las acusaciones fueron por parte de los extras.

Sabemos que las redes sociales son muy poderosas actualmente y en esa ocasión lo hicieron ver, pues comenzaron a circular diferentes testimonios donde acusaban a Alejandro de ejercer nefastas y muy malas condiciones laborales.

En los mensajes se podía leer que obligaba a mantenerse de pie hasta por seis horas; además de que no les permitía comer, ir al baño o descansar hasta que cada una de las escenas quedara perfecta, algo que incluso demoraba hasta más de 40 repeticiones de cada toma. ¡Increíble!

Aunque durante la charla entre Burro Van Rankin y María Rojo se escucharon opiniones muy divididas y entretenidas sobre el aclamado cineasta y ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, el que sea la segunda vez que se le acuse de algo así, pone en tela de juicio su forma de trabajar.

