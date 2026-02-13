¡Increíble! Cevichería recrea show de Bad Bunny en el Super Bowl con poco presupuesto y el resultado ya es viral

Bad Bunny puso el nombre de toda América Latina en alto con su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026. El espectáculo causó tal impacto que diversas marcas se han unido a la conversación a nivel global. No obstante, hay un negocio en especial que ha llevado la emoción a otro nivel. Se trata de la cevichería peruana Las Gaviotas, que recreó el halftime show del boricua con poco presupuesto y el resultado ya es viral.

¡Increíble! Cevichería recrea show de Bad Bunny en el Super Bowl con poco presupuesto

El audiovisual, que ya cuenta con más de dos millones de likes y cerca de 100 mil comentarios en Instagram, muestra a empleados de la cevichería recreando el impactante show de Benito dentro del local, con utensilios de cocina y demás objetos de su día a día. El resultado ya se ha vuelto viral en redes sociales, pues más allá de la creatividad de los trabajadores, los usuarios de redes sociales no han dejado de destacar el talento de los cocineros para recrear emblemáticas coreografías, dignas de bailarines profesionales. A continuación, el video:

Cabe mencionar que este no es el único video viral de Las Gaviotas. Su perfil de Instagram está repleto de coreografías emblemáticas y recreaciones de diversas escenas de la cultura popular, siendo uno de los establecimientos más virales en todo Perú. Tal es el caso de esta icónica imitación del baile de Navidad de Mean Girls.

¿Cuánta gente vio el show de medio tiempo de Bad Bunny? Estas son las cifras del super Bowl 2026

Según reporta el New York Times, el show de medio tiempo de Bad Bunny registró una audiencia de 128,2 millones de espectadores tan sólo en Estados Unidos. Si bien este es un número considerable, no logró destronar a Kendrick Lamar, quien hace un año reunió a más de 133,5 millones de espectadores. No obstante, la actuación del boricua sirvió para impulsar la segunda mitad del partido. Después de su show, se registró el pico de audiencia más alto en la historia de la televisión de USA, con 137,8 millones de espectadores.