La INCREÍBLE confesión que le hizo Travis Kelce a Taylor Swift en una íntima carta

El sexto episodio de la docuserie “The End of an Era” reveló un momento íntimo entre Taylor Swift y Travis Kelce . Kelce, jugador de la NFL, escribió una sentida carta al “amor de [su] vida” antes de los últimos shows del “Eras Tour”. Swift la leyó en voz alta detrás del escenario en Vancouver el 6 de diciembre de 2024, conmovida por las palabras de su pareja.

Travis Kelce a Taylor Swift: “Estoy hipnotizado”

En la carta, Kelce confesó que su recuerdo favorito de la gira fue verla en concierto por primera vez. “Estoy hipnotizado y enamorado de una mujer que ni siquiera me conoce” , escribió, recordando la noche en Kansas City en 2023 cuando intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número. Aunque en ese momento no lograron conectarse, meses después iniciaron su relación y el próximo año se casarán.

“Egoístamente, le doy las gracias por crear esta gira legendaria y a [el manager de la gira] Robert [Allen] por hacerme pasar por Kansas City, Mo. Esa noche en KC fue el comienzo de mi encuentro con el amor de mi vida”, concluyó la carta de Kelce.

Un apoyo incondicional en la gira

La serie documental muestra cómo el tres veces ganador del Super Bowl se convirtió en un gran apoyo emocional para Swift durante su extensa gira. Tras el fallido ataque terrorista en Austria, la cantante llamó primero a Kelce, quien la animó antes de regresar a los escenarios en Londres. "Cariño, es como si el público supiera que necesitaba un poco de ánimo. Estaban... cuando subí al escenario, estaban más salvajes que nunca", le dijo emocionada. “Estoy muy feliz de volver a hacer esto de forma funcional. Estaba tan feliz que pensé que iba a olvidarme de tocar la guitarra y cantar”.

Una pareja que se impulsa mutuamente

Swift explicó en el documental que Kelce es “la opción ideal” porque sus pasiones coexisten y se alimentan mutuamente. “Al final, nos encanta animarnos mutuamente”, añadió la cantante. Incluso lo invitó como sorpresa durante una parada londinense del “Eras Tour”, destacando su espíritu aventurero y su disposición a todo. “Travis es un tipo que siempre dice sí a todo en la vida. Está dispuesto a todo”.

“End of an Era” en Disney

La docuserie “End of an Era”, disponible en Disney+, no solo documenta la gira más ambiciosa de Swift, sino también la evolución de su relación con Kelce, marcada por apoyo, complicidad y momentos íntimos que han cautivado a millones de fans.