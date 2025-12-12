Te decimos dónde ver la serie documental “End of an Era” de Taylor Swift

La semana del cumpleaños número 36 de Taylor Swift llega cargada de emociones para sus fans. Este viernes 12 de diciembre de 2025 se estrena la esperada serie documental "The End of an Era", que ofrece una mirada íntima y sin precedentes a la gira mundial "The Eras Tour", un espectáculo que rompió récords durante casi dos años.

Una mirada detrás del fenómeno

La docuserie de seis episodios mostrará momentos personales de la cantante, desde su relación con Travis Kelce hasta rutinas de relajación después de los conciertos. También incluye testimonios de familiares y amigos cercanos como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, quienes acompañaron a Swift en distintas etapas de la gira.

“Hay mucha magia y misterio que sucede cuando algo sale tan bien como lo hizo esta gira”, expresó Swift en una proyección privada antes del estreno.

Calendario de estrenos

Los capítulos de "The End of an Era" se lanzan en Disney+ de la siguiente manera:

Episodios 1 y 2: viernes 12 de diciembre de 2025

Episodios 3 y 4: viernes 19 de diciembre de 2025

Episodios 5 y 6: viernes 26 de diciembre de 2025

Horarios en Estados Unidos

Hora del Pacífico (PT): 12:00 a.m.

Hora de las Montañas (MT): 1:00 a.m.

Hora Central (CT): 2:00 a.m.

Hora del Este (ET): 3:00 a.m.

Además, el primer episodio tendrá una emisión especial en ABC el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p.m. ET.

Cómo ver la serie

La docuserie es exclusiva de Disney+, por lo que se requiere una suscripción activa. Los planes disponibles en Estados Unidos son:

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99/mes

Disney+ Premium sin anuncios: US$18.99/mes

Disney+ Premium anual: US$189.99/año

Por solo un dólar adicional, los usuarios pueden acceder al paquete que incluye Hulu, y también existen opciones con HBO Max y ESPN+.

El concierto final también en streaming

Coincidiendo con el estreno de la serie, Disney+ lanzó "Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show", el registro completo de su última presentación en Vancouver. Este especial permite a los fans revivir la energía de la gira en su cierre definitivo.

Con "The End of an Era" y "The Final Show", Taylor Swift celebra su cumpleaños compartiendo con sus seguidores un acceso único a su vida y a la gira que definió una etapa histórica en la música pop. Para los swifties, diciembre de 2025 será recordado como el mes en que la artista abrió las puertas de su mundo como nunca antes.

