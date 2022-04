Aunque la película es una adaptación mayormente del primer libro de la famosa escritora Beatrix Potter, el equipo de producción decidió añadir personajes de otros de sus cuentos (¡Pssst! Aunque el público principal son los niños, esta divertida película no deja de lado a los adultos).

Helen Beatrix fue una escritora e ilustradora de sus propios cuentos de bolsillo. Siendo la mayor de dos hermanos en una familia acomodada y liderada por su padre abogado y su madre heredera de la gran riqueza, resultado del negocio familiar de algodón, Beatrix creció admirando la naturaleza de Escocia e Inglaterra (lugar donde nació). Rodeada de flora y fauna silvestre desde pequeña, comenzó a escribir cuentos y fábulas muy apegadas a la naturaleza.

La pequeña Betty al ser amante de los animales y plantas, decidió adentrarse en la botánica, específicamente en los hongos. Comenzó a estudiarlos y presentó sus análisis al Real Jardín Botánico de Kew, pero al estar dentro de una época machista, fue rechazada.

Sin embargo, Beatrix no paró, pues su pasión por el mundo rural y la naturaleza cobró más fuerza y en 1890 comenzó a escribir e ilustrar su primer cuento donde nacería la amada historia de Peter Rabbit, pero no fue sino hasta 1901 que la escritora pudo publicar por su cuenta el libro (no antes de ser rechaza por un editor). Fue tal el éxito de su pequeño libro pero con una gran historia, que los editores de Frederick Warne & Co. se interesaron en su trabajo y decidieron publicar más copias de este, convirtiéndo en una de sus obras más vendidas y por lo tanto, más importante.

Ahora, ¿qué mejor que descubrir en una película el maravilloso mundo que Beatrix creó? ¡No te puedes perder esta maravillosa historia este domingo por Azteca 7!

