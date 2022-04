Monsters Inc: Esta es la razón por la que no se estrenó la secuela.

Fue en 2001 cuando llegó a la pantalla grande la película Monsters Inc., la cual se convirtió en todo un éxito de la animación.

Pop Central | Programa 38 | Madonna, la cantante más icónica.

Te puede interesar: Toy Story: Esto pasó con el Pollo Al tras no quedarse con Woody.

Y es que conocimos a un grupo de monstruos que trabajan en Monsters Incorporated, la empresa encargada de producir energía eléctrica con base en los gritos de niños, entre ellos Sulley y Mike Wazowski, quienes se encontraron con Boo, una niña que pone de cabeza a la compañía.

Después de muchas aventuras juntos y una triste despedida, misma que inevitablemente provocó el llanto de los cinéfilos, muchos se preguntaron sobre qué seguiría en la historia, por lo que inmediatamente los creadores se pusieron a trabajar en una secuela.

¿Cómo se llamaba y por qué no se estrenó la secuela de Monsters Inc.?

Si bien en 2013 se estrenó la cinta Monsters University que habla de cómo se conocieron Sulley y Mike, los fans querían saber qué pasó con los monstruos después de la primera parte, no que el tiempo retrocediera.





Y, aunque los planes apuntaban a que esta cinta sería una realidad, todo quedó cancelado. La secuela había sido titulada Monsters Inc. 2: Lost in Scaradise, incluso la empresa Circle 7 Animation ya había creado el arte conceptual para la cinta, pero el proyecto fue abandonado y el estudio de animación cerró en 2006.

¿De qué trataba la secuela de Monsters Inc.?

De acuerdo a ScreenRant, la segunda parte de Monsters, Inc. contaba que Sulley no dejaba de pensar en Boo, por lo que Mike decidió organizar una visita para el cumpleaños de la pequeña niña, pero no consiguieron verla.

Y es que había una señora de la tercera edad en la habitación, por lo que pensaron que se habían equivocado de lugar; sin embargo después se dan cuenta que el tiempo había pasado muy rápido y la viejita era nada más y nada menos que Boo.

También te puede interesar: Red: ¿Con qué película está conectada en el universo Pixar?