¿Quién es Zack Gottsagen, el actor que entrego un premio Oscar 2020 a lado de Shia LaBeouf? Conoce más de él.

Zachary Robin Gottsagen es un actor estadounidense que representa a toda la comunidad de personas con síndrome de down. La noche de los premios Oscar 2020, subió al escenario para entregar uno de los galardones al lado de Shia LaBeouf.

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El actor ha participado en grandes producciones como: The Peanut Butter Falcon y Best Summer Ever, su trabajo lo hizo ser uno de los famosos que subieran a entregar un Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje.

Al principio, a Zack se le estaba dificultando la lectura del sobre, por lo que LaBeouf entró para ayudarle y nombrar aquella producción que se llevaría el premio entre sus manos. El ganador fue Neighbor´s Window.

Esto demuestra que, cada vez más, la industria del cine está volviéndose inclusiva, pues le están dando la oportunidad a nuevos talentos con distintas habilidades que les dan un toque diferente a los contenidos cinematográficos.

En el 2019, Zack y Shia trabajaron juntos en la cinta The Peanut Butter Falcon, la cual narra la historia de Zak, un joven con síndrome de down que escapa de su hogar para perseguir su sueño de ser un luchador profesional, en el camino conoce a Tyler (Shia LaBeouf).

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Tyler es un fugitivo que en la historia se vuelve su entrenador y aliado, juntos conocen a una enfermera de nombre Eleanor (Dakota Johnson) y comienzan un viaje lleno de aventuras por el norte de California.