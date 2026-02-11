Luto en Hollywood: La esposa del actor James Van Der Beek confirma su muerte, esta fue su última película

Este miércoles 11 de febrero se confirmó la triste noticia de la muerte del actor James Van Der Beek a la edad de 48 años, dejando un gran vacío dentro del mundo del entretenimiento y los fanáticos que hizo a lo largo de los años con sus grandes producciones.

El actor realizó su debut en el mundo del entretenimiento a la edad de 9 años, cuando en 1986 participó en la película “El castillo en el cielo”, donde prestó su voz para el personaje de Pazu, marcando el inicio de lo que sería su gran carrera.

Sin duda alguna James se ganó el corazón del mundo al protagonizar la serie Dawson's Creek, donde interpretó al protagonista Dawson Leery a lo largo de seis temporadas, siendo de 1998 a 2003 uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Cuál fue el último trabajo del actor James Van Der Beek?

Aunque en los últimos años el actor fue reduciendo su actividad debido al cáncer que enfrentaba, su último gran proyecto fue la película "Sidelined 2: Intercepted", la cuál se estrenó en noviembre del 2025, misma que fue una secuela de "Sidelined: The QB and Me", cintas protagonizadas por Noah Beck y Siena Agudong.

Van Der Beek interpretó el papel de Leroy Lahey, quien en la historia es el padre del personaje Beck, trabajo que impactó de manera positiva su vida en un momento en el que el actor ya enfrentaba su tratamiento contra el cáncer.

Aunque su papel protagónico en Dawson's Creek fue el que lo llevó a la fama internacional, el actor mantuvo una carrera activa tanto en cine como televisión en las últimas tres décadas.

¿De qué murió James Van Der Beek?

Era sabido que el actor se enfrentó al cáncer colorrectal en sus últimos años; pues a hace poco más de medio año hizo público su diagnóstico, del cuál se habla que habría sido "forzado" a revelarlo debido a que más medios planeaban dar la noticia antes que él.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de su familia, quienes lo despidieron con una publicación a través de redes sociales con el siguiente mensaje:

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".