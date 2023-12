Adiós, conquistador. ¿Hola, doctor? Jonathan Majors fuera del MCU.

El actor Jonathan Majors era una de las personalidades más prometedoras del MCU después de haber interpretado al personaje de “Kang El Conquistador” en la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y en la serie de “Loki”. Todos los fanáticos del universo de Marvel estaban sumamente emocionados por lo que podría llegar a sus pantallas.

Ellos no fueron los únicos, ya que varios críticos reconocieron el trabajo de Majors con su actuación como uno de los más grandes villanos del universo de Marvel. Incluso se anunció un nuevo proyecto de “Los Vengadores” que llevaría por nombre “Avengers: La Dinastía de Kang”, incrementando la especulación y la emoción por este nuevo proyecto. Pero nadie sabía lo que pasaría después con el actor y su papel en el universo de los comics.

Jonathan Majors volvió a captar la atención de todos los medios, pero no gracias a su trabajo actoral, sino por las acusaciones de su expareja, Grace Jabbari. Ella acusó a Majors por agresión y después de un juicio bastante mediático, el jurado llegó a un veredicto que sorprendió a más de uno. El actor Jonathan Majors fue declarado culpable. Sin embargo, fueron días antes que Disney había decidido terminar toda relación profesional con él, dándole fin a su interpretación como “Kang El Conquistador”.

¿El fin de “Kang El Conquistador” llegó?

Aunque no todo es malo para los fanáticos de Marvel, ya que se ha comenzado a especular acerca de un posible reemplazo para Majors dentro del MCU, pero no ha habido nada claro. Inlcluso se ha dicho que “Kang El Conquistador” podría desaparecer de próximos proyectos, pero podría dar la bienvenida a otro de los grandes villanos de los comics: “Dr. Doom”, rival de los “4 Fantásticos”. Recordemos que aún hay muchas personas que están esperando que se anuncie al nuevo elenco de los “4 Fantásticos”, después de tener un par de cintas que no tuvieron el recibimiento que el estudio esperaba.

Para los fanáticos de las historietas, la llegada de “Kang” al MCU fue un momento lleno de esperanza por ver a un digno rival de “Los Vengadores”, pero su salida podría traer de vuela a otro gran ícono y enemigo del bien.