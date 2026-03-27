Los integrantes de BTS vivieron aterradoras experiencias paranormales y aquí te las contamos

BTS es una de las boy bands más importantes del K-pop en la actualidad. Si bien sus vidas están acomodadas, no están exentas de vivir situaciones paranormales, ya que la creencia en fantasmas y situaciones sin explicación lógica es algo del dominio público y global.

Si bien existen personas que no creen en este tipo de energías y vivencias, los integrantes de BTS han contado en más de una ocasión sus experiencias paranormales que sin duda les sacaron más de un susto.

Historias de terror por miembros de BTS

Si bien sus experiencias no se han vivido en conjunto, aquí te dejamos lo que le pasó a cada uno de los integrantes, situaciones que los hicieron sentir un escalofrío en la nuca y quedarse con la boca abierta, sin opción de una explicación lógica para lo que estaba pasando.

V

El cantante surcoreano cuenta que, mientras vivía tranquilamente en un departamento, su mascota Yeontan, un perrito, ladraba sin parar gran parte de la noche. Si bien él dice que esto no lo molestaba ni era raro, comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que hacia donde el perro dirigía sus ladridos era a un cuarto que en ese momento estaba completamente vacío y sin utilizar.

Suga

Este caso fue muy sonado, ya que todo sucedió durante la grabación de Let Me Know. Junto al Golden Maknae, ambos artistas estaban trabajando en la canción y, justo al terminar y escuchar cómo sonaban sus voces, se sorprendieron al escuchar la voz de una mujer, situación que conmocionó a todos en la sala de grabación, ya que solo había hombres en el lugar.

J-Hope

El rapero cuenta que en una ocasión pensó que sus compañeros le estaban jugando una broma pesada, ya que sintió cómo una mano helada lo tocaba y el peso de alguien subiéndose a su cama. Si bien, cuando pudo reaccionar no vio a nadie, él declara que pudo ser víctima de la tan conocida parálisis del sueño.

Jungkook

Uno de los integrantes más jóvenes de BTS, tras salir un momento de su habitación y regresar, encontró todas sus pinturas tiradas en el piso sin explicación alguna, ya que comentan que nadie más ingresó, o eso es lo que se ve en las cámaras de seguridad. Además, a esto se suma que durante la grabación de la canción DNA, un miembro del staff comentó ver a un niño lleno de sangre, lo cual no tendría sentido.

Si bien estas son algunas experiencias que no tienen una explicación aparente, nos dejan en claro que para los espíritus no importa si eres famoso o no.

